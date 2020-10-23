شكرا لقرائتكم خبر عن التحقيق مع مدير مدرسة ببني سويف لسبه طالب في طابور الصباح لعدم ارتداء الكمامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحالت سهام يوسف، وكيل وزارة التعليم ببنى سويف، مدير مدرسة إلى التحقيق بسبب قيامه بسب طالب في طابور المدرسة أثناء إلقائه كلمة عن الإجراءات الاحترازية التي قررتها وزارة التعليم.

وتم تداول فيديو لمدير المدرسة أثناء كلمته وهو يسب الطالب.

وكانت وكيل الوزارة قد قررت إرسال لجنة تحقيق إلى مدرسة الشهيد حسين خالد الابتدائية، لإجراء تحقيق عاجل في الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت «يوسف» في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم»: «إن مدير المدرسة أخطا في توجيه ألفاظ نابية للطالب أمس في طابور الصباح»، مشيرا إلى أنه سيتم توقيع الجزاء على مدير المدرسة.