شكرا لقرائتكم خبر عن التحقيق مع مدير مدرسة ببني سويف لسبه طالب في طابور الصباح لعدم ارتداء الكمامة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أحالت سهام يوسف، وكيل وزارة التعليم ببنى سويف، مدير مدرسة إلى التحقيق بسبب قيامه بسب طالب في طابور المدرسة أثناء إلقائه كلمة عن الإجراءات الاحترازية التي قررتها وزارة التعليم.
وتم تداول فيديو لمدير المدرسة أثناء كلمته وهو يسب الطالب.
وكانت وكيل الوزارة قد قررت إرسال لجنة تحقيق إلى مدرسة الشهيد حسين خالد الابتدائية، لإجراء تحقيق عاجل في الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت «يوسف» في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم»: «إن مدير المدرسة أخطا في توجيه ألفاظ نابية للطالب أمس في طابور الصباح»، مشيرا إلى أنه سيتم توقيع الجزاء على مدير المدرسة.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
106,060
-
تعافي
98,624
-
وفيات
6,166
كانت هذه تفاصيل خبر التحقيق مع مدير مدرسة ببني سويف لسبه طالب في طابور الصباح لعدم ارتداء الكمامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.