شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أعداد طلبات التصالح في البناء بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، ارتفاع أعداد طلبات التصالح بالعاصمة نظرا لاداراك المواطنين أهمية التصالح في مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم. وأشار محافظ القاهرة إلى أن أجهزة الدولة المختلفة بذلت جهداً كبيراً لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقاً للقانون. وشدد محافظ القاهرة على مسؤولى الأحياء باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانوناً وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد بتقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت في طلب التصالح وفقًا للقانون. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 106,060

تعافي 98,624

وفيات 6,166

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