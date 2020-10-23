شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يكلف برفع الإشغالات في بنها: الرصيف من حق المواطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مساء الخميس، بجولة ميدانية مفاجئة بشوارع مدينة بنها استمرت حتى بعد منتصف الليل للاطمئنان على الحالة المرورية والإشغالات والنظافة وخلو الشوارع من الباعة الجائلين.

وقال المحافظ، إن المحافظة تعكف على تجميل شوارع مدينة بنها عاصمة المحافظة وتحويلها لمدينة متميزة ذات واجهة حضارية تليق بمواطنيها وبالمترددين عليها.

استهل المحافظ جولته بتفقد مناطق الرياح التوفيقى ووابور الثلج والحرس الوطني ووجه على الفور برفع الاشغالات لتسيير الحركة المرورية للسيارات والمارة وبناء عليه تم عمل حملة اشغالات مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق حيث تم تحرير 25 محضر مخالفة اشغالات.

وأكد الهجان أن الرصيف من حق المواطن ولن يتم السماح لأحد بالتعدي على الأرصفة وغلق الشارع أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

وطالب المحافظ بالتأكيد على مستوى النظافة في مختلف الشوارع ورفع تراكمات القمامة أولاً بأول والإلتزام بالمواعيد المحددة لذلك للإرتقاء بالمنظومة وللحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين وإزالة كافة الاشغالات والتعديات، مؤكدا على رئيس المدينة بتفعيل الغرامات الفورية على المواطنين التى تلقى قمامة في منتصف الطريق ولا تضعها في المكان المخصص لها.

وأشار إلى أهمية التواجد الميداني المستمر لجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومتابعة سير الأعمال بأنفسهم وليس مجرد الاعتماد على تقارير ورقية.

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محافظ القليوبية فى جوله مسائيه ببنها

محافظ القليوبية فى جوله مسائيه ببنها

محافظ القليوبية فى جوله مسائيه ببنها

محافظ القليوبية فى جوله مسائيه ببنها