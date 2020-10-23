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توقيع الكشف المجاني على 2873 مواطنا بقوافل طبية بأسوان

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محمود ملا 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مديرية الشؤون الصحية بأسوان قافلة طبية للكشف المجاني، في قرية النزل بمركز إدفو وقرية غرب سهيل بمركز أسوان، واستمرت لمدة يومان في كل قرية، حيث تم إجراء الكشف الطبي على عدد (2873) مواطن.

وضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالي.

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