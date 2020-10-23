شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع الكشف المجاني على 2873 مواطنا بقوافل طبية بأسوان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نظمت مديرية الشؤون الصحية بأسوان قافلة طبية للكشف المجاني، في قرية النزل بمركز إدفو وقرية غرب سهيل بمركز أسوان، واستمرت لمدة يومان في كل قرية، حيث تم إجراء الكشف الطبي على عدد (2873) مواطن.
وضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالي.
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