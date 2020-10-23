شكرا لقرائتكم خبر عن «صوتك لمصر».. حملة «قومي المرأة» لحث السيدات على المشاركة في انتخابات «النواب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذ المجلس القومي للمراة حملة «صوتك لمصر بكرة»، بجميع المحافظات ، والتي تهدف إلى توعية السيدات بأهمية المشاركة السياسية الفعالة وحثهن على النزول والإدلاء بأصواتهن في انتخابات النواب ٢٠٢٠ ، وممارسة حقهن الدستوري، وذلك بالتزامن مع الاستحقاق الانتخابي لمجلس النواب ٢٠٢٠ والمزمع عقده على مرحلتين الاولى خلال يومي ٢٤-٢٥ أكتوبر الجاري، والثانية ٧-٨ نوفمبر القادم.

وصرحت مايا مرسى رئيسة المجلس، أن حملة التوعية بأهمية المشاركة السياسية للمرأة التي نفذها المجلس بجميع المحافظات بعنوان «صوتك لمصر بكره»، بدأت بالتزامن مع الاستحقاق الانتخابي لمجلس الشيوخ سبتمبر ٢٠٢٠ ، واستمرت حتى الصمت الانتخابي لمجلس النواب أكتوبر٢٠٢٠ ، وتضمنت الحملة عقد لقاءات مباشرة وندوات توعيه مع السيدات تناولت دعوتهن وأسرهن للمشاركة الإيجابية، والنزول للتصويت في الاستحقاقات الانتخابيه ، والتأكيد على أن مشاركة المرأة السياسية هي استكمال لدورها الفعال في المجتمع .

وعلى هامش هذه الندوات واللقاءات تم استخراج بطاقات رقم قومى للسيدات غير القادرات.

يذكر أن حملة صوتك لمصر بكره أطلقها المجلس عام ٢٠١٨ بالقرى والنجوع بجميع محافظات مصر قبيل الانتخابات الرئاسية بهدف تعزيزالمشاركة السياسية للمرأة ، والتوعية باهميه صوتها الانتخابى، واتخذت العديد من الاشكال منها حملات لطرق الابواب وندوات ولقاءاتمباشرة ، واستهدفت حتى الان ١٠ مليون مواطن.