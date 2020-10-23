شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب ومحافظ الإسكندرية يشاركان بماراثون «لياقتك مناعتك» على محور المحمودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إشارة بدء ماراثون الدراجات تحت شعار «لياقتك مناعتك - صحتك دراجتك»، ويعد المهرجان الرياضي الثاني بمحور المحودية المروري الجديد عقب افتتاحه، ويشارك به ما يزيد عن ٢٠٠٠ شاب من مراكز الشباب وأعضاء الفرق الرياضية، جاء ذلك بحضور الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالثغر، والدكتورة سونيا دنيا رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة .

وشارك وزير الشباب والرياضة، ومحافظ الإسكندرية، الشباب في ماراثون الدراجات، والذي انطلق من محور المحمودية المروري الجديد الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الشهر الماضي، والذي يؤكد للجميع حجم التطور والنهضة التي حدثت بأحد شرايين المرور جديدة والتي أحدثت نقلة نوعية كبيرة في الحياة وخلق اُسلوب حياة رياضي جديد لممارسة الرياضة عليها.

ولفت المحافظ إلى أن إقامة الماراثون لثاني مرة من محور المحمودية، لتعريف الشباب بالتطور والمشروعات القومية التي تم تنفيذها، مشيرا إلى أن هذا المحور ليس فقط محور مروري ولكنه تنموي به ١٤ نقطة تنموية شاملة كافة الخدمات، ليعد بذلك أهم المشروعات التنموية التي أقيمت على أرض الإسكندرية وتم تنفيذه خلال عامين فقط .

وقدم محافظ الإسكندرية، الشكر لوزير الشباب والرياضة لإقامة هذا السباق الذي يشجع الشباب وجميع الفئات العمرية على ممارسة الرياضة، متمنيا إقامة العديد من السباقات أسبوعيا، وحث الجميع للمشاركة في ماراثونات ركوب الدراجات والجري والمشي التي تقيمه الجهات المعنية بجميع أنحاء المحافظة، وجعل الرياضة أسلوب حياة للحفاظ على صحتهم .

محافظ الإسكندرية ووزير الشباب فى ماراثون " لياقتك مناعتك صحتك دراجتك " على محور المحمودية

محافظ الإسكندرية ووزير الشباب فى ماراثون " لياقتك مناعتك صحتك دراجتك " على محور المحمودية