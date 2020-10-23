شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تعلن موعد إجازة المولد النبوي الشريف والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الجمعة، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بتحديد يوم الخميس المقبل الموافق 29 أكتوبر المقبل بمناسبة المولد النبوي الشريف.
وبحسب قرار رئيس الوزراء فإن الإجازة مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع العام.
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