شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة على الإسكندرية.. وطوارئ بالصرف الصحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استمرت موجة الطقس السئ ضرب الإسكندرية لليوم الثانى على التوالى، وتعرضت أجزاء من المدينة والساحل الشمالى ضهر اليوم الجمعة لهطول أمطار غزيرة وانخفاض في درجات الحرارة، وذلك دون تأثير على حركة المرور والملاحة البحرية.

وأعلن اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ، وذلك للتعامل مع موجة الطقس السيئ وتراكمات مياه الأمطار.

وقال نافع، إنه جرى الدفع بـ 73 سيارة لشفط المياه، بالتنسيق مع 3 جهات أخرى هي الأحياء وشركتي مياه الشرب، ونهضة مصر للخدمات البيئية والنظافة، لضمان استمرار حركة المرور.

وأضاف رئيس شركة الصرف الصحي، أنه كان من المتوقع أن تتساقط الأمطار على غرب الإسكندرية أولا يليها وسط وشرق المدينة، موضحا أنّ الطاقة الاستيعابية لشبكة الصرف الصحي تصل إلى مليون و800 ألف متر مكعب.

ومن جانبها أعلنت سلطات ميناء الاسكندرية، استمرار حركة الملاحة البحرية ورسو السفن وتداول الحاويات بصورة طبيعية، نظرا لوجود ارتفاعات أمواج البحر في المعدلات الطبيعية. فيما لم تتأثر حركة الصيد بالميناء الشرقى.

كانت هيئة الأرصاد الجوية حذرت من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خاصة على الإسكندرية والسواحل الشمالية.



Advertisements