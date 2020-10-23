شكرا لقرائتكم خبر عن إعدام طن أغذية فاسدة وغلق ٢١ منشأة غذائية تعمل بدون ترخيص بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية، ومفتشي مكاتب الأغذية بعدد من الإدارات، حملات تفتيشية على المنشأت الغذائية بمراكز ومدن أولاد صقر، ومشتول السوق، وفاقوس، أسفرت جهودها عن ضبط 21 منشأة غذائية تعمل بدون ترخيص وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

وقال الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، أنه تم إعدام ٩٦٤ كجم أغذية مختلفة عبارة عن«خضروات، حلوي، أسماك، بوظة، مخللات»، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب ١٠١ عينة وإرسالها للمعامل لبيان من مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، كما تم تحرير ٤٩ محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة بمراكز الشرطة لاتخاذ ما يلزم قانونا.

وأكد وكيل وزارة الصحة، استمرار الحملات المكثفة لمراقبة الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، وضبط المخالف منها حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

ومن جانبه، وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة بها، ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية، لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشيراً إلى إستمرار الرقابة والتفتيش على الأسواق ومخازن حفظ الأغذية والمنشآت الغذائية لضبط الأسعار وأحكام الرقابة والسيطرة وعدم إستغلال المواطنين.