شكرا لقرائتكم خبر عن مد فترة التقديم لمسابقة «شباب أسوان يبتكر» إلى 15 نوفمبر القادم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

من أجل سعى المحافظة المتواصل لتنمية وتطوير المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وذلك ضمن مسابقة «شباب أسوان يبتكر» أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته بمد فترة التقديم للإشتراك في المسابقة حتى 15 نوفمبر القادم، وتكليف مكاتب خدمة المستثمرين بمختلف مراكز المحافظة في قبول الطلبات تيسيراً على الشباب، مع القيام بالإجابة على كافة التساؤلات والإستفسارات حول كيفية التقديم والشروط والضوابط المختلفة المتعلقة بذلك .

وأوضح أن هذه المسابقة تستهدف كافة الفئات من الشباب الأسوانى الراغبين في إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة في المجالات الصناعية والإنتاجية والحرفية والخدمية، وكذا الأنشطة الإنتاجية في المجال الزراعى بهدف توفير فرص عمل حقيقة للشباب، على أن يتم منح جوائز مالية قيمة لأفضل 10 أفكار إبتكارية في المجال الصناعى الإنتاجى، فضلاً عن رعاية أصحاب الأفكار الفائزة من خلال حاضنة أعمال لتقديم الدعم والمشورة في المجال الفنى والمالى بواسطة الرعاة المشاركون وفى مقدمتهم جامعة أسوان وفرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بأسوان.

وفى نفس السياق أشارت الدكتورة غادة يحيى نائب المحافظ بأن هذه المسابقة تسعى لدعم وتطوير شباب المستثمرين وأصحاب الأفكار المتميزة والمبتكرين لتقديم رؤيتهم في إقامة مشروعات في المجال الصناعي الإنتاجى، لافته بأن المسابقة تتكون من ثلاث مراحل الأولى منها تتمثل في تقديم طلبات الإشتراك في الفترة من أول أكتوبر وحتى 15 نوفمبر، فيما ستنطلق المرحلة الثانية في 16 نوفمبر وتنتهى في 15 ديسمبر القادم وتختص بتدريب المتقدمين ( أعرف قدراتك ومهاراتك )، بينما تتمثل المرحلة الثالثة في تنظيم برنامج «إبدأ مشروعك» والذى سينطلق في 16 ديسمبر وحتى 10 يناير 2021