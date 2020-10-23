شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء ينفي تحويل مسئول مكتب خدمة المواطنين للتحقيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه حريص على متابعة جميع شكاوى المواطنين التى يتم استقبالها من المنافذ المختلفة التى يتم استقبال الشكاوى من خلالها، وقال إن مكتب خدمة المواطنين يعمل على مدار الساعة لحل لاستقبال وحل شكاوى المواطنين.

وأوضح شاكر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه لا صحة لما تردد حول إحالة مدير مكتب خدمة المواطنين للتحقيق نتيجة التقصير فى متابعة وحل شكاوى المواطنين قائلا "لم يتم تحويل أى مسئول عن الشكاوى للتحقيق".

وأشار شاكر، إلى أنه يتابع معدلات شكاوى المواطنين بشكل يومى و مدى سرعة الاستجابة وحل المشكلة، مشيرا إلى أن جميع العاملين على علم بمدى الاهمية التى يوليها القطاع لخدمة المواطن والاستجابة السريعة لشكوى المستهلك.

وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن أخطاء الفواتير أصبحت غيرة موجودة ومع ذلك لا يمكن تجاهل اى شكوى الى مواطن و يتم فحصها و محاسبة المخطئ أن وجد، لافتا إلى أن معظم شكاوى المواطنين من فواتير استهلاك الكهرباء ناتجة عن عدم فهم المواطن لكيفية حساب استهلاكه الفعلى.