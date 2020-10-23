الحكومة: الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوى الشريف

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء قرار باعتبار الخميس المقبل 29 أكتوبر الجارى إجازة مدفوعة الأجر ، للعاملين بالدولة بمناسبة المولد النبوي الشريف

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد ترأس اجتماعاً، لاستعراض فرص دعم وتعزيز أوجه التعاون الثلاثى بين كل من مصر، والاردن، والعراق، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والسفير ياسر عثمان، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، ومحمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، ومسئولى عدد من الوزارات المعنية.

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‏‎وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن اجتماع اليوم يأتى فى إطار تفعيل ما شهدته اللقاءات التى عقدت مؤخراً وجمعت بين قادة كل من مصر، والاردن، والعراق، وتم خلالها التوافق على ضرورة العمل على زيادة أطر التعاون المشتركة بين الدول الثلاث، وتحديد عدد من المجالات، والقطاعات للبدء فى تنفيذ عدد من المشروعات ذات الأولوية لشعوب الدول الثلاث، مشدداً على ضرورة الإسراع فى الانتهاء من قائمة المشروعات المقترحة فى صورتها النهائية، تمهيداً لعرضها فى تقرير شامل على رئيس الجمهورية.

‏‎وأوضح رئيس الوزراء أن ما تم من تواصل وتنسيق بين عدد من الوزراء المعنيين فى الدول الثلاث، للاتفاق على عدد من المشروعات المقترحة للتعاون فى مختلف القطاعات خلال الفترة المقبلة، أسفر عنه الاتفاق بشكل مبدئى على عدد من مشروعات التعاون، بالإضافة إلى مجموعة من مذكرات التفاهم والاتفاقيات المقرر التوقيع عليها خلال أعمال اللجنة العليا المشتركة المصرية العراقية، المقرر عقدها قريبا.