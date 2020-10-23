شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تتوقع رياحا مثيرة للأتربة وأمطارا رعدية على مناطق بالوجه البحرى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا، السبت، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للرمال والأتربة على الوجه البحرى، وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للأتربة، وطقس مائل للحرارة على شمال جنوب الصعيد، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، وطقس معتدل على شمال الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وطقس حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا أقصى الجنوب تكون مثيرة للرمال والأتربة.

ويتوقع الخبراء، أن يكون الطقس ليلا مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الغربية و شمال الصعيد، لطيفا على السواحل الشرقية ، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

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كما يتوقع خبراء الأرصاد، فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى ، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من الوجه البحرى البحيرة - كفر الشيخ - المنوفية - الغربية ، وأمطار متوسطة تكون رعدية على بعض المناطق من السواحل الشمالية، السلوم ومطروح وسيوة والإسكندرية ، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشرقية ومدن القناة ودمياط بورسعيد ، وأمطار متوسطة على بعض المناطق تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من جنوب سيناء والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 20 درجة، وأسوان العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجة.