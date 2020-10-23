شكرا لقرائتكم خبر عن شهادات إيداع البنك التجارى الدولي- مصر تقفز 14% خلال تعاملات بورصة لندن اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قفزت أسعار شهادات البنك التجارى الدولى – مصر المتداولة ببورصة لندن خلال تعاملات اليوم الجمعة بنسبة 14.2 فى المائة لتسجل 4 دولارات للشهادة.
وذكر محللون بسوق المال لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن شهادات إيداع البنك التجارى الدولى تجاوزت خلال تعاملات اليوم الهبوط الحاد الذى سجلته خلال تعاملات أمس الخميس.
وقال أحمد عبد الحميد العضو المنتدب لشركة وثيقة لتداول الأوراق المالية إن الهبوط الذى سجلته شهادات البنك التجارى الدولي- مصر أمس ببورصة لندن، كان هبوطا وقتيا، وكان بكميات تداول ضعيفة للغاية لم تتجاوز قيمتها 5 ملايين دولار، وهو ما يؤكد عدم رغبة المستثمرين فى فقدان ما يملكونه من شهادات وأسهم فى البنك.
وأضاف أن كل من باع ما بحوزته من شهادات إيداع بالبنك التجارى الدولي، حقق خسائر ضخمة، خاصة فى ظل التأكد من أن الظروف الحالية هى ظروف وقتية وسرعان ما سيستعيد أداء سهم البنك وشهاداته ببورصة لندن توازنها وقيمتها الحقيقية، وهو ما حدث بالفعل خلال تعاملات اليوم الجمعة.
وتوقع عبد الحميد أداء جيدا للبورصة المصرية خلال تعاملات الاسبوع المقبل الذى يبدأ يوم الأحد ، فى ظل قوة السوق فى الفترة الحالية، بغض النظر عن هبوط بعض الاسهم خلال تعاملات يومى الاربعاء والخميس، بفعل عمليات الضغط المتعمدة على السوق من أجل شراء الأسهم بأسعار منخفضة،مشيرا إلى أن أى تراجع سيكون وقتيا وسرعان ما ستسترد السوق اتجاهها الحقيقى نحو الصعود.
ونصح العضو المنتدب لشركة وثيقة لتداول الأوراق المالية جموع المستثمرين بالبورصة بعدم الانسياق وراء الشائعات التى يطلقها المضاربون بهدف الضغط عليهم للتخلص من أسهمم بأسعار متدنية، مؤكدا أن الأوضاع الاقتصادية والسياسية مستقرة بشكل كبير لم تشهدها مصر على مدار السنوات العشر الاخيرة.
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