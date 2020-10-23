شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. تعرف على 13 شائعة انتشرت خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها تفنيد الحكومة لـ 13 شائعة انتشرت خلال الأيام الماضية، فضلا عن تغطية لمباراة العودة بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي، وتقارير فنية واقتصادية ورياضية متنوعة.

وصايا موسيمانى للاعبى الأهلي قبل ساعات من مواجهة الوداد لحسم التأهل للنهائى الأفريقى.. التركيز منذ انطلاق المباراة.. استغلال الفرص.. احترام المنافس.. "نسيان" الفوز فى لقاء الذهاب.. وتصحيح الأخطاء الدفاعية

كثّف الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلي، محاضراته وجلساته مع لاعبي الفريق خلال الساعات الأخيرة التى سبقت مباراة الوداد، المقررلها التاسعة مساء اليوم الجمعة، باستاد القاهرة، فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وشهدت محاضرات موسمياني الأخيرة مع لاعبى الفريق عدة وصايا، تضمنت الكثير من المطالب الفنية، فى مقدمتها الحماس والتركيز منذ بداية المباراة وعدم الاستهانة بالمنافس المغربي بدعوى أن الأهلي ضمن بنسبة كبيرة التأهل للنهائي الأفريقي بعدما فاز فى لقاء الذهاب بثنائية نظيفة السبت الماضي.

الحكومة تفند شائعة رفع سن المعاش للعاملين بالدولة إلى 65 عاماً

نفت وزارة التضامن فى تقرير رصد الشائعات للمركز الاعلامى لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء، بشأن رفع الحكومة سن المعاش للعاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 65 عاماً خلال العام المالى الحالى.

رئيس الوزراء: نعمل على حل المشكلات وتيسير الإجراءات لدفع الاستثمارات

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لمتابعة جهود الهيئة خلال الفترة السابقة واستعراض استراتيجية جديدة وضعتها الهيئة للترويج للاستثمار المستهدف في مصر، وذلك بحضور المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة، وأعضاء مجلس الإدارة.

الأهلى يتحدى الوداد المغربى فى ليلة الصعود لنهائى دورى الأبطال

يخوض فريق الاهلي اختباراً متباينا عندما يستضيف في التاسعة من مساء اليوم ،الجمعة، فريق الوداد المغربي بإستاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وهي المباراة التى يخوضها المارد الأحمر بأعصاب هادئة إلى حد ما بعد الفوز في مباراة الذهاب السبت الماضي بثنائية نظيف حملة توقيع محمد مجدي قفشة وعلى معلول لذا فالفريق الأهلاوي لديه أفضلية في التأهل لنهائي دوري الأبطال لكن اللقاء لن يكون سهلاً في ظل الضغوط الشديدة التى وقعت علي الاحمر بعدما ردد كثيرون بأن الأهلي ضمن التأهل نسبياً للنهائي الأفريقي كما أن الفريق المغربي حضر للقاهرة ولديه رغبة جامحة في الثأر وإقصاء الأهلي من البطولة الافريقية ويتسلّح الوداد بخبرات لاعبيه وكذلك عدم معاناته من نفس ضغوط الأهلي وهو ما يجعل مباراة الليلة غاية في الصعوبة والإثارة والندية.

الصحة العالمية: فيروس كورونا يزداد انتشارا والأنفلونزا تزيد الوضع تفاقما

قالت منظمة الصحة العالمية إن الوضع المرتبط بكوفيد-19 في إقليمنا خطيرٌ ويبعث على القلق وبوجه عام، هناك زيادة حادة في حالات الإصابة في جميع أنحاء الإقليم، حيث وثَّقت بعض البلدان مؤخراً من بينها إيران والعراق والمغرب والأردن وتونس وليبيا أعلى عدد من الحالات المُبلَّغ عنها في يوم واحد منذ اندلاع الجائحة كما أن بعض البلدان، مثل إيران، تسجل أعلى أعداد من الوفيات.

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الأهلى صاحب نصيب الأسد فى قائمة أغلى اللاعبين بالمربع الذهبى الأفريقى

لطالما كانت مسابقة دوري أبطال أفريقيا مليئةً بالأرقام القياسية والأحداث التاريخية التى ظلّت راسخًة فى أذهان عشّاق "الساحرة المستديرة"، وتنتظر القارة السمراء على أحر من الجمر أن تبوح البطولة بأسرارها وتكشف النقاب عن بطل النسخة الحالية، ومع دقات التاسعة مساء اليوم، وعلى استاد القاهرة الدولى، تنطلق مباراة إياب الدور نصف النهائى لدورى أبطال أفريقيا، والتى تجمع الأهلى والوداد، بعدما نجح المارد الأحمر فى وضع قدم بالمباراة النهائية عقب فوزه فى لقاء الذهاب بالمغرب بهدفين نظيفين.

الداخلية ترفع درجة الاستعدادات لتأمين انتخابات مجلس النواب.. صور

استنفرت الداخلية قواتها ورفعت درجة الإستعداد على مستوى الجمهورية، حيث أنهت أجهزة وزارة الداخلية إستعدادتها الأمنية اللازمة لتأمين انتخابات "مجلس النواب" بمختلف مديريات الأمن.

13 شائعة نفتها الحكومة فى أسبوع.. لا صحة لرفع سن المعاش لـ 65 عاماً خلال العام المالى الحالى.. وزيادة أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي غير صحيحة.. ووزارة التربية والتعليم تنفى تغيير منهج الصف الثالث الثانوى

‪ رصد المركز الاعلامى لمجلس الوزراء فى تقريره الاسبوعى لرصد الشائعات ، 13 شائعة تم تداولها وانتشارها فى أسبوع وعلى الفور تم التواصل مع الوزارات والجهات المعنية لتوضيح حقيقة هذه الشائعات، حيث كشف المركز إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول تأثر حركة الملاحة بقناة السويس بزعم اتخاذ حركة التجارة مساراً برياً بديلاً، تواصل المركز مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأثر حركة الملاحة بقناة السويس بزعم اتخاذ حركة التجارة مساراً برياً بديلاً ، مُوضحةً أن حركة الملاحة بالقناة تسير وفق المعدلات الطبيعية، حيث ارتفع عدد السفن العابرة للقناة إلى 4474 سفينة، بحمولات تصل إلى 280.3 مليون طن خلال الربع الثالث من 2020رغم التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا، مُشيرةً إلى أن النقل البحري عبر القناة يعد الأقل تكلفة من أي وسيلة نقل برية أخرى، كما ستظل القناة المسار الأقصر والأكثر أمناً للربط بين الشرق والغرب‪.‬‬‬

أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 833 جنيهاً للجرام

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة بقيمة 3 جنيهات، وذلك على خلفية هبوط أوقية الذهب عالمياً من 1910 دولار إلى 1906 دولار، وسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعاً في مصر 833 جنيها للجرام.

القوات البحرية المصرية تنقذ مركب يرفع العلم التركى فى عمق البحر المتوسط

نجحت القوات البحرية المصرية فى إنقاذ أحد المراكب التى ترفع العلم التركى فى عمق البحر الأبيض المتوسط بعد إصداره إشارة إستغاثة الساعة الثانية عشر ظهر أمس تفيد بحدوث عطل فنى مفاجىء به على بعد 270 كم شمال مدينة سيدى برانى ، على الفور صدرت الأوامر بدفع الفرقاطة المصرية " الظافر " لموقع الحدث ، وتم نقل جميع الركاب على متن الفرقاطة المصرية بإجمالى 57 شخص ( 48 رجل – 6 سيدات – 3 أطفال ) من جنسيات مختلفة ( 31 عراقى – 23 إيرانى – 2 تركى – 1 مصرى ) مع سحب المركب العاطلة ورسوها صباح اليوم على رصيف قاعدة 3 يوليو البحرية بجرجوب ، وتم تقديم العلاج الطبى اللازم وكافة الإحتياجات الإدارية لجميع الركاب وسيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية بواسطة السلطات المختصة.

راغب علامة: أتمنى أن يرزق الله لبنان برئيس مثل "السيسي"

سلط الفنان اللبناني الشهير، راغب علامة، الضوء على إنجازات الرئيس الفتاح السيسي في مصر في وقت قصير، وكيف حول البلاد إلى دولة متطورة، متمنيا أن يرزق الله لبنان رئيسا مثله. ونقلت شبكة CNN الأمريكية، عن راغب قوله خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى المصرية: "إذا أنعم عليكم ربنا برئيس مسك البلد وحسنها وكل سنة تتقدم 10 سنوات إلى الأمام إن شاء الله سيأتي يوم في لبنان يأتي زعيم ولا في فساد ولا في ايه عياله يحطوه في البنوك خارج البلد."