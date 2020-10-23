شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الأرصاد الجوية تكشف أماكن سقوط الأمطار حتى الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن خريطة الأمطار المتوقعة على مصر، اعتبارا من اليوم الجمعة، إلى مساء يوم الأحد 25 أکتوبر طبقا لآخر تحديث لخرائط التوزيعات الضغطية، وصور الأقمار الصناعية على جمهورية مصر العربية.



هيئة الأرصاد الجوية تكشف أماكن سقوط الأمطار حتى الأحد المقبل

ومن المنتظر أن تكون أحوال الطقس وخريطة الأمطار كالآتى:

القاهرة الكبرى : طقس معتدل و فرص أمطار من خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق .

الوجه البحري : طقس معتدل وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على "البحيرة - كفر الشيخ - المنوفية - الغربية"

السواحل الشمالية الغربية : طقس معتدل وأمطار متوسطة الى غزيرة تكون رعدية أحيانا على ( الاسكندرية - مطروح- السلوم بلطيم ...... )

السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وطقس معتدل وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على ( دمياط - بورسعيد - الاسماعيلية السويس - .... )

شمال ووسط سيناء : طقس معتدل وأمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق .

ويمكن متابعة أخر التحديثات لتوقعات حالة الطقس يوميا من خلال متابعة النشرة اليومية وجدول التنبؤ الأسبوعي ، ومتابعة الصفحة الرسمية للهيئة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ( https://m.facebook.com/s ri.ov.eg ) ، ومتابعة الموقع الرسمي للهيئة ema.gov.eg الإتصال بالهيئة العامة للأرصاد الجوية على مدار الـ 24 ساعة على التليفونات الآتية : 24646719 - 24646721

ويسود اليوم الحمعة، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للرمال والأتربة على الوجه البحرى، وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للأتربة، وطقس مائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء والرياح معتدلة، وطقس حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا .

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ويتوقع الخبراء، أن يكون الطقس ليلا مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الغربية و شمال الصعيد، لطيفا على السواحل الشرقية ، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما يتوقع خبراء الأرصاد، فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى مساء ، وأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من البحيرة - كفر الشيخ - المنوفية - الغربية ، وأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية على بعض المناطق من السواحل الشمالية، السلوم ومطروح وسيوة والإسكندرية، وأمطار متوسطة لغزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشرقية ومدن القناة ودمياط بورسعيد ، وأمطار متوسطة على بعض المناطق من شمال ووسط سيناء والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس .

وأكدت هيئة الأرصاد، أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض السودان على سطح الأرض يتزامن مع وجود منخفض جوى فى طبقات الجو العليا .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة.