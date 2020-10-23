شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة ربيع يشهد تدشين الكراكة "حسين طنطاوي" في هولندا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الجمعة، مراسم تدشين الكراكة الجديدة "حسين طنطاوي" أحدث وأضخم كراكات الشرق الأوسط، وذلك بترسانة كريمبن التابعة لشركة رويال IHC الهولندية، بحضور Gerben Eggink المدير التنفيذي لشركة IHC الهولندية، والسفير حاتم عبد الجواد، سفير مصر بهولندا، والمهندس صلاح أبو مسلم مدير إدارة التموين بالهيئة، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير وتحديث الأسطول البحري للهيئة.

خلال التدشين، تم إنزال الكراكة"حسين طنطاوي" من قزق الترسانة الهولندية إلى المياه، لتبدأ مرحلة استكمال تركيب المعدات على الكراكة، يليها تجارب الرصيف والبحر في هولندا.

وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن يأتي ذلك في إطار التعاقد المبرم بين هيئة قناة السويس وترسانة IHC الهولندية لبناء كراكتين جديدتين، وتعد الكراكة الجديدة"حسين طنطاوي" هي الكراكة الثانية التي تدشنها الهيئة بعد تدشين الكراكة"مهاب مميش" وتتماثلان في التصميم والطراز والمواصفات الفنية، يبلغ طول الكراكة 147.4 مترًا، وعرضها 23 متر، بعمق 7.70متر، وغاطس 5.50متر، وإنتاجية 3600 متر مكعب من الرمال/الساعة على طول 4كم، وقدرة كلية 29190 كيلو وات.

في كلمته، أعرب الفريق أسامة ربيع، عن سعادته بتدشين الكراكة الجديدة "حسين طنطاوي" الإضافة الأحدث لأسطول كراكات الهيئة ضمن جهود الهيئة لتطوير وتحديث أسطول الوحدات البحرية التابعة للهيئة، مثمناً في هذا الصدد التعاون المثمر مع ترسانة رويال IHC الهولندية المصنفة كأكبر الترسانات العاملة في مجال بناء الكراكات، موجهاً الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاز هذا العمل رغم الظروف غير المواتية في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد "COVID_19" .

وأكد رئيس هيئة قناة السويس، على الدور الحيوي لأسطول الكراكات باعتباره الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها استراتيجية تطوير المجرى الملاحي للقناة، وكونه الضمانة المثلى للحفاظ على عمق القناة البالغ 24 مترًا والذي يسمح بعبور السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة رغم عوامل الإطماء وذلك من خلال أعمال الصيانة الدورية، لافتًا إلى اتساع نطاق عمل أسطول الكراكات التابعة للهيئة خلال الآونة الأخيرة ليمتد للمشاركة في أعمال تطوير الموانيء المصرية وتطهير البحيرات.

في ذات السياق، وعلى هامش زيارته لترسانة IHC الهولندية، اجتمع الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة مع Gerben Eggink المدير التنفيذي لشركة IHC الهولندية، لبحث سبل دعم التعاون المشترك، ومناقشة إمكانية تبادل الخبرات، والرؤى المطروحة لنقل التكنولوجيا المتطورة وتدريب الكوادر البشرية.

كما تفقد الفريق أسامة ربيع، الكراكة "مهاب مميش" بميناء روتردام وتعرف خلال جولته على الأقسام وعنابر التشغيل المختلفة بالكراكة وكل من غرفة الماكينات وغرف الإعاشة وقمرة القيادة، كما استمع إلى شرح تفصيلي عن قدرات وإمكانيات الكراكة، و الجدول الزمني المخطط للانتهاء من أعمال البناء وموعد التسليم.

وصلت نسبة الإنجاز بالكراكة "مُهاب مميش" إلى ما يقرب من ٨٥% حيث أوشكت مرحلة تركيب المعدات على الكراكة على الانتهاء لتبدأ بعدها تجارب البحر في نهاية شهر نوفمبر المقبل.

‏ ‏كما تضمنت الجولة التفقدية، زيارة رئيس هيئة قناة السويس لمحاكي التدريب الخاص بترسانة رويال IHC الهولندية بقرية كندرديك، حيث يشمل التعاقد لأول مرة على توريد محاكي كراكات متقدم لتدريب الأطقم الفنية والكوادر البشرية بالهيئة على العمل بالكراكات.

‏في ختام الزيارة، قدم الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة درع قناة السويس الجديدة إلى Gerben Eggink المدير التنفيذي لشركة IHC الهولندية.

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