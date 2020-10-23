شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة الإسبانية تتكبد خسائر 100 مليار يورو وضياع 750 ألف وظيفة بنهاية 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت هيئة صناعية اسبانية من أن قطاع السياحة الأسباني الذى دمره وباء كورونا من المتوقع أن يتكبد خسائر تزيد عن 100 مليار يورو (120 مليار دولار أمريكي) هذا العام، حيث قالت جمعية إكسيلتور للسياحة أن الخسائر المقدرة قبل شهرين فقط لكل عام 2020 في هذا القطاع الاستراتيجي بمقدار 7.5 مليار يورو، وإذا ثبتت صحة التوقع السيئ، فسوف يعود الدخل السنوي للقطاع إلى المستوى الذي كان عليه في عام 1995.

وقال خوسيه لويس زوريدا نائب الرئيس التنفيذي لجمعية Exceltur، هذه التوقعات بداية "عملية تدمير هائل للوظائف" ، والتي من شأنها أن تعرض حوالي 750.000 وظيفة للخطر بحلول نهاية السنة المالية الحالية، و لا يزال التوظيف في صناعة الترفيه هو الأكثر تضررًا والأكثر بطئًا في تعافي الاقتصاد الإسباني ، حيث تأثر حوالي 595 ألف عامل بالأزمة الناجمة عن فيروس كورونا SARS-CoV-2 (سبب Covid-19). ) حتى سبتمبر.

وأوضح أنه حدث في أشهر الصيف انهيار تاريخي للنشاط ، حيث انخفض بمقدار 39.903 مليون يورو عن نفس الفترة من عام 2019، وأضاف أن موسم الصيف كان مشروطًا بعدم وجود طلب أجنبي ، مع انخفاض أكثر من 80% في عدد الإقامات الليلية والإنفاق ، والاستهلاك المحلي أقل بنسبة 30% عن نفس الفترة من العام السابق.

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مع وصول 83.7 مليون سائح دولي ، كانت إسبانيا الوجهة السياحية الثانية في العالم في عام 2019 ، بعد فرنسا مباشرة وقبل الولايات المتحدة.

وهذه الصناعة هي واحدة من ركائز رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو ، حيث تساهم بنسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي.

ومنذ أوائل أكتوبر ، تعرضت العاصمة الإسبانية وما يقرب من اثنتي عشرة مدينة مجاورة لإغلاق جزئي ، وعبر المنطقة الشمالية الشرقية من كاتالونيا ، تم إغلاق البارات والمطاعم لمدة أسبوعين.