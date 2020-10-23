شكرا لقرائتكم خبر عن حى الدقى يجهز 28 مقرا انتخابيا استعدادا لانتخابات مجلس النواب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى حى الدقى برئاسة اللواء أحمد عبد الفتاح، من تجهيز 28 مقر انتخابي في نطاق الحى، حيث تم تثبيت المظلات ومراجعة الإنارة والتأكد من توافر تجهيزات العملية الانتخابية ورفع من مستوى النظافة في محيط اللجان وكذا توافر وسائل الحماية المدنية من طفايات الحريق وكذا التهوية الجيدة لتوفير المناخ المناسب للمواطنين للإدلاء بأصواتهم وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمركز.

وأنهت محافظة الجيزة استعدادتها لانتخابات مجلس النواب المقرر عقدها يومي 24 و25 من الشهر الجاري، فضلا عن تجهيز لجان الانتخابات وتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بسهولة.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة برئاسة السكرتير العام للمحافظة للتنسيق والربط مع كافة الجهات المعنية بإعداد المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين البالغ عددهم 5689401 والموزعين على 1046 لجنة فرعية داخل 536 مركز انتخابى بالمدارس ومراكز الشباب .

وقال المحافظ إنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية، حيث تم توفير عدد كافٍ من المقاعد بالمدارس تم وضعها بحيث تتم مراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين مع تحديد أماكن محددة لوقوف المواطنين على مسافات متباعدة بالإضافة إلى إلزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء ادلائهم بأصواتهم ووجود وسائل التعقيم والتطهير بمدخل المقار الانتخابية.

وأشار إلى أنه تمت مراجعة أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس التي تم اختيارها كمراكز انتخابية والتأكد من صلاحية الأبواب الخارجية ودورات المياه والإنارة وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع وحجرة لمبيت قوات التأمين وتوافر طفايات الحريق وكشاف طوارئ.