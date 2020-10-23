شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تعلن ارتفاع الصادرات لـ4.4 مليون طن.. والبصل والموالح فى المقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 4.4 مليون طن حتى الآن وتلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تقريرا حول الصادرات الزراعية من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى حول إجمالى الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2020 وحتى 21 اكتوبر الحالي.

وقال وزير الزراعة ، إن الصادرات بلغت 4 مليون و463 ألف و99 طن من المنتجات الزراعية وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، عنب، رمان، ثوم، مانجو، فراولة، الفاصوليا، جوافة، خيار، الفلفل، باذنجان.

وأضاف وأن إجمالى الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و398 ألف 232 طن ، بالإضافة إلى تصدير 678 ألف 64 طن بطاطس، لتحتل المركز الثانى فى الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 353 ألف و1 طن بصل، محتلا المركز الثالث فى الصادرات، واحتل العنب المركز الرابع فى الصادرات الزراعية بإجمالى 138 ألف و781 طن، فى حين احتل الرمان على المركز الخامس فى الصادرات بإجمالى 66 ألف و 784 طن.

بينما احتلت صادرات مصر من الثوم على المركز السادس بإجمالى كمية بلغت 34 الف و926 طن ، بينما احتلت صادرات مصر من المانجو على المركز السابع بإجمالى 34 ألف و154 طن، يليها فى المركز الثامن الفراولة بإجمالى 20 الف و 761 طن، بينما حصلت الفاصوليا على المركز التاسع فى الصادرات بإجمالى كمية بلغت 17 الف و31 طن، بينما حصلت الجوافة على المركز العاشر فى الصادرات الزراعية بإجمالى 5850 طن ، وحصل الخيار على المركز الحادى عشر بإجمالى 3443 طن، وحصل الفلفل على المركز الثانى عشر بإجمالى 2886 طن، وحصل الباذنجان على المركز الأخير بإجمالى 1312 طن.