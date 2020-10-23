شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للمرأة" يعلن تشكيل فريق ميدانى لمتابعة انتخابات النواب في المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المجلس القومي للمرأة عن قيامه بمتابعة العملية الانتخابية لمجلس النواب 2020، بفرق متابعة ميدانية قوامها 2000 متابع على الأرض بجميع المحافظات، كإحدى الجهات الحاصلة على تصاريح المتابعة من الهيئة الوطنية للانتخابات، ويأتي ذلك انطلاقا من حرص المجلس على ضمان توافر بيئة انتخابية ملائمة للناخبات.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة، أن المجلس أنهى كافة الاستعدادات اللوجستية لمتابعة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب يومى ٢٤-٢٥ اكتوبر ٢٠٢٠ ، في 14 محافظة، مؤكدة أن فرق المتابعة الميدانية للجان تصويت السيدات تنطلق للتنقل بين اللجان العامة والفرعية للمتابعة اللحظية لسير العملية الانتخابية ومتابعة حركة توافد السيدات على اللجان ورصد أي عرقلة للتصويت أو التاثير على إرادة الناخبات.

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وأشارت رئيسة المجلس إلى أن فروع المجلس بالمحافظات أعدت خطة التحرك الميدانية، مؤكدة ان غرفة عمليات المجلس القومي للمرأة ستكون على تواصل مباشر مع غرف العمليات المركزية في كل من الهيئة الوطنية للانتخابات و مجلس الوزراء و غرف عمليات المحافظات و الأخطار باي معوقات يرصدها المتابعين على مدار اليوم الانتخابي ، كما تتلقى غرفة العمليات اى شكوى او استفسار من المواطنين على الرقم المختصر ١٥١١٥ بشان العمليه الانتخابية