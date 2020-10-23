شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام رفع المقررات الدراسية بمنصة جامعة حلوان لتطبيق التعليم الهجين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، إن الجامعة تشهد انتظام فى العملية التعليمية وتطبيق منظومة التعليم الهجين وذلك مع مرور الأسبوع الأول من العام الجامعى 2020/2021 ، موضحا أن منصة الجامعة تشهد تفاعل من الطلاب وتجاوب مع أعضاء هيئة التدريس.

وأضاف الدكتور حسام رفاعى فى تصريح خاص لـ" الخليج 365 " أن جامعة حلوان نظمت خلال الفترة الماضية العديد من الدورات التدريبية فى جميع الكليات لكل أعضاء هيئة التدريس للتدريب على استخدام منصة الجامعة التعليمية وتطبيق منظومة التعليم الهجين.

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وأشار نائب رئيس جامعة حلوان فى تصريحاته إلى أن المنصة تطبق فى جميع المقررات الدراسية ، لافتا إلى أن هناك رفع للمقررات الدراسية من قبل أعضاء هيئة التدريس على حسب المقرر والتدريس، موضحا أن الجامعة بدأت العام الجامعى الجديد وتم رفع جزء كبير من المقررات على المنصة واتاحتها للطلاب وفقا للجدول الزمنى للمقرر الدراسى.

كانت وحدة التعليم الإلكترونى بمركز الحساب العلمى بجامعة حلوان كثفت جهودها فى تنظيم ندوات حول منظومة "التعليم الهجين" المقرر تطبيقها مع العام الدراسى الجديد، بالتزامن مع اقتراب العام الجامعى الجديد، وتعتمد منظومة التعليم الهجين على الدمج بين التعلم وجهًا لوجه والتعلم عن بعد، برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ندوات " التعليم الهجين"، بحضور عدد كبير من وكلاء الكليات ورؤساء الأقسام بالكليات.