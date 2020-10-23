رئيسة القومى للمرأة تدعو السيدات للمشاركة بكثافة فى انتخابات مجلس النواب 2020

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، السيدات والفتيات المصريات، ممن لهن حق التصويت الإنتخابى أن يخرجن بكثافة هن و جميع أفراد أسرهن للمشاركة فى انتخابات مجلس النواب 2020، و ممارسة حقهن الدستورى والإدلاء بصوتهن .

وأشارت الدكتورة مايا مرسى، في بيان اليوم، إلى أن المرأة المصرية اثبتت من خلال مشاركتها السياسية فى جميع الاستحقاقات السياسية التى تم عقدها خلال الفترة الماضية على ما تتمتع به من حس وطنى عالى ومدى تفانيها فى حبها واخلاصها لتراب هذا الوطن فقد كانت مشاركتها بمثابة الفيصل فى جميع هذه الاستحقاقات السياسية، مشيرة الى أن مشاركة المرأة فى الانتخابات يأتى اعمالاً للحق الذى كفله لها الدستور المصري

وأكدت الدكتورة مايا مرسى أن الوطن يعول الكثير على مشاركة المرأة فى هذا العرس الديموقراطى ، مؤكدة أن الصورة المشرقة التى ترسمها بمشاركتها واسعة النطاق ووقوفها فى صفوف طويله أمام اللجان الانتخابية هى رسالة للعالم أجمع تؤكد فيها مدى الوعى والادراك وحجم المسئولية التى تتمتع بها المرأة المصرية،.

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ودعت الدكتورة مايا مرسى السيدات والفتيات الى عدم التنازل عن حقهن، والمشاركة فى الادلاء بأصواتهن وإنتخاب من يرونه الأجدر والأكفاء لتمثيلهن فى البرلمان واعتبار اصواتهن أمانة، مشيرة أن المرأة المصرية أصبحت تتمتع بإرادة سياسية حافظت على مكتسباتها ومنحتها المزيد من الحقوق.

جدير بالذكر أن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب تعقد يومى السبت والأحد الموافقين 24 و25 أكتوبر الجارى فى دوائر 14 محافظة هى "الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح".