شكرا لقرائتكم خبر عن خطبة طفلين فى عين شمس.. لماذا وافق أهلهما؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الجدل أثارها مقطع فيديو لحفل خطبة طفلين فى منطقة عين شمس، بعدما انتشر على منصة التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وفيه صدم الجمهور حينما فوجئ بأن العريس والعروس طفلين فى المرحلة الابتدائية، وبعدما انتشر الفيديو كالنار فى الهشيم، تدخل المجلس القومى للأمومة والطفولة، وتمكن من إحباط حفل الخطبة.
وفى هذا الفيديو نتعرف معا على تفاصيل حفل خطبة الطفلين، وكيفية إحباط الحفل.
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