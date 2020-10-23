شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تتيح قناة "مدرستنا" على اليوتيوب لطلاب الابتدائية والإعدادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لينك على اليوتيوب لقناة "مدرستنا" ويمكن للطلاب متابعة كل محتوى قناة مدرستنا من خلال اليوتيوب للمرحلة الابتدائية والإعدادية. ولينك القناة على اليوتيوب: https://www.youtube.com/channel/UCnxju7_Ug6VbC6en6tBL6Aw

وأعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الطلاب، إطلاق قناة مدرستنا، لتوفير المحتوى العلمى والمقررات الدراسية للطلاب، باعتبارها جزء مهم فى خطة العام الدراسى التى تعتمد على التعلم اون لاين بشكل كبير بسبب كورونا، نقدم فى التقرير التالى تفاصيل إطلاق القنوات التعليمية.

- قناة مدرستنا تبث على التردد 12303.

- تبث محتوى علمى فى المواد الأساسية المضافة للمجموع.

- تم إطلاقها 18 أكتوبر مع بدء العام الدراسى.

- تبث محتوى علمى للصفوف من الرابع حتى الثالث الاعدادى

- الحصص تصب المحتوى باللغة العربية لان الغالبية الكاسحة من الطلاب في مدارسنا الحكومية المجانية العربية يحتاجون هذه الحصص.

- سوف نضيف الحصص للعلوم والرياضيات باللغات الاجنبية" تباعا رغم قيود الجهد والتكلفة والزمن.

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- سوف تنطلق قناة جديدة يوم 15 نوفمبر القادم لتغطية حصص الصفوف من "الاول الابتدائي الى الثالث الابتدائي".

- الصفوف الأولى تحضر في المدرسة معظم أيام الأسبوع.

- حاجة طلاب هذه الصفوف أقل وتمثل القنوات خدمة مساعدة لهم وليست أساسية.

- تنطلق قناة جديدة يوم 15 نوفمبر القادم لتغطية حصص الصفوف من "الاول الثانوي الى الثالث الثانوي".

- هذه المجموعة من الطلاب تعتمد في المقام الأول على المصادر الرقمية الهائلة المتاحة لها مجانا.

- توفير محتوى كبير على منصة التعلم ببنك المعرفة عن طريق أجهزة التابلت.

- المدرسة تكون للمناقشة وطرح الأسئلة وممارسة الأنشطة.

- إطلاق قناة تعليمية لطلبة التعليم الفنى.