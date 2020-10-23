شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة والعمل الدولية تنظم برنامج تدريبى حول "مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد وزارة القوى العاملة بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة برنامجا تدريباً لمدة 3 أيام حول "تقارير منظمة العمل الدولية بمشاركة ممثلين من وزارتى والتضامن الاجتماعى والمجلس القومى للطفولة والأمومة واتحاد الصناعات المصرية والمنظمات العمالية، وذلك فى اطار تفعيل الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال فى مصر ودعم الأسرة 2018-2025 وكذلك تنفيذاً لأنشطة مشروع الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال فى سلاسل التوريد فى أفريقيا.

ويهدف التدريب إلى تحسين قدرة المشاركين على التعامل مع تقارير منظمة العمل الدولية، من خلال التعرف على المعرفة الأساسية بالمنظمة ومنظومة معايير العمل الدولية، وتحسين الامتثال لها، ومعرفة دور التقارير فى منظومة هذه المعايير ، ودعم القدرة على إعداد أو المشاركة فى إعداد التقارير بشأن تطبيق المعايير، فضلا عن القدرة على تفعيل مبدأ الثلاثية فى إعداد تقارير تطبيق معايير العمل الدولية.

ويعتبر هذا البرنامج تمهيدى للتدريب المقرر عقده عن بعد حول" الممارسات الفضلى فى الإبلاغ بمعايير العمل الدولية خلال الفترة من 2 نوفمبر حتى 18 ديسمبر 2020 والمقرر أن يقوم بتنظيمه مركز التدريب الدولى التابع لمنظمة العمل الدولية بتورينو - إيطاليا، حيث يهدف إلى تعزيز القدرة الوطنية فى الوفاء بالتزامات التقارير بشأن معايير العمل الدولية ، وذلك من خلال تقديم التقارير فى موعدها شاملة محتوى غنى بكافة الجهود الوطنية يستجيب للمتطلبات.