شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تعلن إزالة 282 ألف مخالفة على نهر النيل والمجارى المائية منذ عام 2015 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى تقريراً بشأن موجات الحملات التى تنفذها الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع الجهات المعنية فى مجال الإزالات والتى تضمنت تنفيذ (282,031) ألف إزالة على نهر النيل ومنافع الرى والصرف منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل فى يناير 2015 .

قال المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بأن القطاع قام بتنفيذ (30 ) إزالة خلال الاسبوع الثالث من شهر أكتوبر 2020 ليصل إجمالى الازالات على مستوى القطاع منذ بدء الحملة حتى الآن (56440) إزالة

وأوضح المهندس طارق عواد رئيس قطاع الرى بأن القطاع قام بإزالة (149) مخالفة خلال اسبوع من شهر أكتوبر ليبلغ إجمالى الإزالات بقطاع الرى (147399) إزالة.

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و أشار المهندس عاشور راغب عبد الكريم رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بأن الهيئة قامت خلال هذا الأسبوع بتنفيذ العديد من الإزالات فى نطاق الوجهين البحرى و القبلى بلغت (33) إزالة موزعة على أقاليم الصرف بمختلف أنحاء الجمهورية ليصبح إجمالى ما تم تنفيذه منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل فى 5 يناير 2015 (78192)

الجدير بالذكر بأن الإزالات تنوعت مابين مبانى خرسانية أو مبانى بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات، وتستمر أعمال الإزالات فى تنسيق تام فى ضوء برنامج الإزالات الذى تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.

وتواصل الوزارة بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدى الى التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدماً فى تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة فى شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة فى الوحدات المحلية للحفاظ منافع الرى والصرف من التعديات والتصدى لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.