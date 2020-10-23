شكرا لقرائتكم خبر عن "صوتك لمصر بكرة".. حملة للقومى للمرأة لتوعية السيدات بالمشاركة فى الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق المجلس القومى للمرأة، حملة توعوية بعنوان "صوتك لمصر بكرة" بجميع المحافظات، والتى هدفت الى توعية السيدات بأهمية المشاركة السياسية الفعالة وحثهن على النزول والادلاء بأصواتهن فى انتخابات مجلس النواب 2020، وممارسة حقهن الدستورى فى تنمية وطنهن والحفاظ على مكتسباتهن التى تحققت فى جميع الاستحقاقات الانتخابية السابقة.

وقالت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس، إن حملة التوعية بأهمية المشاركة السياسية للمرأة التى نفذها المجلس بجميع المحافظات بعنوان " صوتك لمصر بكره" بدأت بالتزامن مع الاستحقاق الانتخابى لمجلس الشيوخ سبتمبر 2020، واستمرت حتى الصمت الانتخابى لمجلس النواب اكتوبر 2020.

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وتضمنت الحملة عقد لقاءات مباشرة مع وندوات توعيه مع السيدات تناولت دعوتهن وأسرهن للمشاركة الايجابية والنزول للتصويت فى الاستحقاقات الانتخابية، والتأكيد على أهمية المشاركة للحفاظ على المكتسبات التى تحققت فى الفترة السابقة، وإبراز دور المرأة فى الاستحقاقات السابقة، سواء الاستفتاء على الدستور أو الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية السابقة، والتاكيد على ان مشاركة المرأة السياسية هى استكمال لدورها الفعال فى المجتمع وحق منحه لها الدستور، والتأكيد على ان صوتها امانه ومشاركتها الايجابية واجب وطنى .

وعلى هامش هذه الندوات واللقاءات تم استخراج بطاقات رقم قومى للسيدات غير القادرات، واكدت رئيسة المجلس أن مشاركة السيدات بقوة فى الاستحقاقات السياسية السابقة وتصدرهن المشهد الإنتخابى كان له أثر كبير فى إحداث تغيير إيجابى فى المجتمع.

يذكر ان حملة صوتك لمصر بكره اطلقها المجلس عام 2018 بالقرى والنجوع بجميع محافظات مصر قبيل الانتخابات الرئاسية بهدف تعزيز المشاركة السياسية للمرأة ، والتوعية بأهمية صوتها الانتخابى، واتخذت العديد من الاشكال منها حملات لطرق الابواب وندوات ولقاءات مباشرة ، واستهدفت حتى الان 10 مليون مواطن.