شكرا لقرائتكم خبر عن "الأمن والأمان الحيوى فى معامل حيوانات التجارب".. دورة تدريبية بوزارة الزراعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت فعاليات دورة "الأمان الحيوى فى معامل حيوانات التجارب"، بوزارة الزراعة ، وهى من أوائل الدورات النوعية المتخصصة والمتقدمة فى مجال تطبيقات اشتراطات وإجراءات الأمن والأمان الحيوى فى معامل حيوانات التجارب والتى نفذت بمركز التدريب والتعلم والاستشارات المعتمد دوليا بمعهد بحوث الصحة الحيوانية، وذلك تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وفى حضور الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور شكر عبدالسلام مدير المعمل المركزى للمبيدات ، والدكتور ممتاز شاهين مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية.

الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية أشاد بالتعاون الوثيق بين معاهد المركز المختلفة لبناء قدرات وتنمية مهارات الباحثين مع الجامعات المصرية والمركز القومى للبحوث تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 التى تتطلب تضافر جميع الجهات والمؤسسات لتحقيقها، كما اشاد بأهمية تلك الدورات المتخصصة لحماية العاملين فى مجال حيوانات التجارب والبيئة من المخلفات الكيميائية والبيولوجية وحيوانات التجارب

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وأكد ممتاز شاهين مدير معهد صحة الحيوان ، على دور المعهد فى تدريب الكوادر البحثية بمختلف العلوم خاصة مجال معامل حيوانات التجارب وإمكانياته المتاحة سواء بالمقر الرئيسى أو المعامل الفرعية التى تتواجد فى ربوع مصر لخدمة جميع الباحثين فى مختلف التخصصات للنهوض بالمنظومة البحثية التطبيقية وحفاظا على سلامة وصحة العاملين والمتعاملين بحيوانات التجارب والحفاظ على البيئة المحيطة والتخلص الآمن من المخلفات البيولوجية والكيميائية.

وطالب المتدربين بمزيد من الدورات فى مجال الأمان الحيوى وخاصة ذو مستوى الأمان الحيوى الثالث الذى يمتلك المعهد أحدها وكذلك المساعدة فى تنفيذ مركز التميز لاختبارات السمية الذى سيتم تنفيذه فى المعمل المركزى للمبيدات واشار الى تنفيذ جميع المقترحات للتقدم والنهوض بالمنظومة البحثية.

ومن ناحيته قال الدكتور عصام كامل مدير مركز التدريب أن الدورة شملت الدراسات النظرية والتطبيقية بمركز حيوانات التجارب بالمعهد ذو مستوى أمان حيوى ثالث، واستفاد من الدورة مجموعة من الباحثين بالمعمل المركزى للمبيدات التابع لمركز البحوث الزراعية – وزارة الزراعة والمركز القومى للبحوث التابع لوزارة البحث العلمى والتكنولوجيا.