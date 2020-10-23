شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية ترد على شائعة استصدار تراخيص بناء للعقارات حتى 4 أدوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة التنمية المحلية ما تردد من أنباء بشأن استصدار تراخيص بناء جديدة للعقارات حتى 4 أدوار، مُشددةً على استمرار قرار وقف إصدار أى تراخيص بناء جديدة فى المناطق غير المصرح لها بالبناء، لحين الانتهاء من وضع الاشتراطات البنائية الجديدة، مُوضحةً أنه تم السماح فقط باستئناف أعمال البناء لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء قبل وقف تراخيص البناء، وذلك بهدف مواجهة ظاهرة البناء العشوائى‪.‬

وفى سياق متصل، بلغ عدد طلبات التصالح فى مخالفات البناء التى تقدم بها المواطنون بمختلف محافظات الجمهورية حتى الآن مليون و965 ألفا 519 طلب تصالح، فى حين تستمر المحافظات فى تلقى طلبات التصالح حتى نهاية الشهر الجارى، مع تقديم تيسيرات بمختلف المحافظات، لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقاً للقانون، حيث يتم استلام كل طلبات التصالح فى مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات، بعد سداد رسوم الفحص وجدية التصالح المقررة قانوناً، وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كل الإجراءات الصادرة لحين البت فى طلب التصالح وفقًا للقانون.