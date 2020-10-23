شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تعلن أبرز أنشطتها خلال أسبوع.. أبرزها تحصين 4.3 مليون رأس ماشية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" التاسع، حول الحصاد الأسبوعى لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضى فى الفترة من 16 وحتى 22 أكتوبر، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامى للوزارة.

وأكد تقرير وزارة الزراعة ، أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بحثا خلال هذا الاسبوع، سبل التعاون لإحكام الرقابة على الواردات الغذائية، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، كما وقعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بروتوكول تعاون ثلاثى مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والبنك الزراعى المصرى لتدبير رؤوس ماشية مستوردة محسنة وراثياً، سريعة النمو لتوزيعها على صغار المربين للتربية والتسمين، وذلك فى إطار تبنى الدولة لسياسات جديدة تهدف إلى زيادة المطروح من اللحوم الحمراء الجيدة، والمساهمة فى تخفيض الفجوة الغذائية من البروتين الحيواني.

وشكل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى غرفة عمليات من قطاعات الوزارة المختلفة لمتابعة تأثير الظروف الجوية المتقلبة وحمايته المزارعين من الآثار السلبية للطقس السيئ، كما وجه قيادات الوزارة بالمتابعة لحظة بلحظة مع مديرى المديريات بالمحافظات لحل المشاكل الفورية التى تواجه المزراعيين والمربين.

وخلال ذات الاسبوع ترأس وزير الزراعة، اجتماع مجلس إدارة مركز بحوث الصحراء، حيث أشاد بجهود المركز فى مجال استصلاح الأراضى وابحاث المياه الجوفية، فضلاً عن دعم ومساعدة التجمعات السكنية فى المناطق النائية وتحلية المياه وانشاء محطات التحلية المياه بالمحافظات الحدودية مشددا على ضرورة الاهتمام بالأبحاث التطبيقية، وربط ابحاث الترقيات بالواقع العملى ، كذلك تكثيف الجهود من اجل تنمية المراعى والوديان لتنمية وزيادة الثروة الحيوانية، كما تفقد محطة الزهراء للخيول العربية، يرافقه المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، واستمع للعرض الذى قدمه اللواء مهاب عبدالرؤوف رئيس الهيئة الزراعية المصرية، حول اعمال التطوير الذى تشهده المحطة التى تضم 433 حصانا من السلالات النادرة.

وشهد هذا الاسبوع احتفال وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بيوم الأغذية العالمى 2020 الذى أقيم تحت شعار "معا ننمو ونتغذى ونحافظ على الاستدامة.. أفعالنا هى مستقبلنا"، حيث يدعو احتفال هذا العام إلى أهمية اتباع الأنظمة الغذائية الصحية، والتحرك بشكل أسرع وأكثر طموحاً بما يشمل جميع القطاعات لتحقيق الهدف الثانى من أهداف التنمية المستدامة.

واعلنت الوزارة الانتهاء من جمع وتدوير قش الارز من مساحة مليون و 14 ألف و69 فدان، حيث بلغت كمية القش مليون و 935 ألف و496 طن وبلغ عدد مواقع تجميع قش الأرز 683 موقعا فى 6 محافظات حيث تم كبس 764 ألف و626 طن وتم فرم 496 ألف و26 طن وتم تشوين كميات القش الناتجة من مساحة مليون و700 ألف و984 فدان، وعمل 615 كومة سماديه لإنتاج السماد العضوى وكذلك تم انتاج 460 طن اعلاف غير تقليدية بمحافظة كفر الشيخ، ووزعت الوزارة، شتلات أصناف محاصيل الطماطم والفلفل بجميع انواعه والكنتالوب والخيار والكوسة والفاصوليا على مزارعى جنوب سيناء مجانا بهدف نشر التقنيات الزراعية الحديثة لمزارعى الصوب بالمحافظة، وبتمويل من وزاره التخطيط، حيث من المستهدف هذا العام زراعة 400 صوبة، والتى وزعتها القوات المسلحة المصرية على المزارعين بشبه جزيرة سيناء من أجل توفير فرص عمل وتحقيق الاكتفاء الذاتى للمحافظة من الخضروات.

كما اعلن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن حصاد ما تم من أنشطة خلال الأسبوع الماضي، حيث تم إصدار عدد 695 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة انشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة، فضلاً عن الموافقة على تسجيل عدد 117 تسجيلة لمخاليط أعلاف وإضافاتها ومركزاتها منهم 75 محلية، 42 مستورده، وفقاً للمعايير والضوابط العلمية والقياسية، كذلك ضبط مخزن أعلاف غير مرخص بإحدى مراكز محافظة الشرقية به 22 طن أعلاف، تم التحفظ على الكميات واتخاذ الإجراءات القانونية، واصدر القطاع عدد 4 موافقات فنية لإقامة مشروعات ثروة حيوانية جديدة طبقاً لمعايير واشتراطات البعد الوقائى و الأمان الحيوى فى الظهير الصحراوى، كذلك تم تشكيل لجنة متابعة مركزية بالقطاع، لديمومة للتواصل مع الإدارات العامة للإنتاج الحيوانى بمديريات الزراعة والإدارات الزراعية بكافة محافظات الجمهورية، وكذلك الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وفروعها المختلفة بالمحافظات لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لمجابهة الظروف الجوية الطارئة كما أوصى القطاع بعدة نصائح وتوصيات لمربى ومنتجى الثروة الحيوانية والداجنة.

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وفيما يتعلق بمركز البحوث الزراعية، اطلق معهد بحوث التناسليات الحيوانية، قافلة علاجية بيطرية، الى قرى محافظة دمياط، لتنفيذ اعمال الفحص والكشف على الماشية والعلاج مجانا، وذلك فى اطار سياسة مركز البحوث الزراعية بنقل التكنولوجيا الحديثة للعمل الحقلى وربط نتائج الابحاث العلمية بالتطبيق العملى وبتمويل من برنامج التنمية الزراعية، كما اعلن معهد الأمصال واللقاحات البيطرية، عن اتاحة 19 منفذا على مستوى الجمهورية بالمعامل الفرعية لمعهد بحوث الصحة الحيوانية، فى محافظات: القاهرة، الإسكندرية، الدقهلية، كفر الشيخ، بورسعيد، دمياط، البحيرة، الغربية، القليوبية، المنيا، الأقصر، أسيوط، بنى سويف، المنوفية، الإسماعيلية، الشرقية، ومطروح، لتوفير الأمصال واللقاحات البيطرية بأسعار مخفضة، ونفذ معهد بحوث أمراض النباتات، برنامج تدريبى تحت عنوان :" تشخيص أهم الأمراض التى تصيب المحاصيل الحقلية و البستانية والطرق الحديثة لمكافحتها والاستخدام الآمن و الفعال للمبيدات الزراعية، وذلك بمديرية الزراعة بالغربية، واستهدف البرنامج تدريب 35 متدرب من الفنيين الزراعين وأخصائى المحصول و المكافحة و الارشاد.

وأعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، هذا الاسبوع، عن تحصين أكثر من 4.3 مليون رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن الحملة التى بدأت يوم 19 سبتمبر 2020 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.