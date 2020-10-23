شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تنجح فى فض إضراب 600 عامل بشركة ملابس فى الفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت وزارة القوى العاملة، من خلال مديرية القوى العاملة بالفيوم، من فض إضراب 600 عامل بمصنع ملابس بمنطقة كوم أوشيم الصناعية بمحافظة الفيوم، وذلك بعد أن انتقل وكيل المديرية لمقر المنشأة وتفاوض مع إدارة الشركة على صرف مرتبات سبتمبر 2020 المتأخرة.

وأشار هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة ، إلى أن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أصدر توجيهاته لوكيل المديرية على أبو الحسن ، بالتواصل مع إدارة الشركة لحل مشكلة العاملين بالطرق الودية وحصول العمال على حقوقهم كامل طالما أنها فى الإطار القانوني، وتلقت الوزارة من خلال مرصد الاحتجاجات العمالية بالوزارة ما يفيد من قيام مديرية القوى العاملة بالفيوم بإجراء التفاوض الودى بين طرفى العملية الإنتاجية، والاتفاق مع مدير المصنع على صرف راتب العمال عن شهر سبتمبر الماضى، الأحد المقبل.

وقدم الوزير، الشكر لطرفى العمل والإنتاج لتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع على كل منهما بالوصول إلى الحل الودي.