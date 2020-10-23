شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعقد غدا اختبارات المرحلة الثانية للقبول بمدرسة الضبعة النووية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه تقرر عقد اختبارات المرحلة الثانية للقبول بمدرسة الضبعة النووية غدا السبت، بالكلية الفنية العسكرية، وشددت على الطالب الذين اجتازوا اختبار المرحلة الأولى من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية التواجد من صباح غد السبت.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم: بالنسبة لطلاب باقى المحافظات الإقامة بمبنى اتحاد الطالب بالعجوزة من مساء اليوم الجمعة، مؤكد الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

كان الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى اعتمد نتيجة امتحانات المرحلة الأولى للقبول بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة بمحافظة مطروح للعام الدراسى 2021/2020.

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وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قد أعلنت عن فتح باب التقدم للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى من جميع محافظات الجمهورية والراغبين فى الالتحاق بهذه المدرسة خلال الفترة من 9 إلى 19 يوليو لأداء امتحانات المرحلة الأولى للالتحاق بمدرسة الضبعة.

وقد تقدم لأداء امتحانات المرحلة الأولى 6652 طالبا وأدى امتحان القبول الإلكترونى 3700 طالب فقط ممن انطبقت عليهم شروط التقدم، وتم إجراء الامتحانات بمراكز التطوير التكنولوجى بالمحافظات أيام 26 و27 يوليو الماضي وكذلك يوم 9 أغسطس.

وقد تم إعداد اختبارات القبول من خلال الخبراء التربويين بالوزارة بالتعاون مع المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، وتم تقييم الاختبار بواسطة خبراء في التقييم بما يحقق المفاضلة العادلة بين الطلاب لاختيار الطلاب الأعلى في التقييم، حيث سيكونوا مؤهلين للدخول في المرحلة الثانية من الاختبارات والتي سيتم إجراؤها بإحدى المؤسسات العريقة، ليتم بعدها تحديد الطلاب المقبولين نهائيًا.