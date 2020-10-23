شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تنفى نقص الكميات المعروضة من السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن نقص الكميات المعروضة من السكر على البطاقات التموينية، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لنقص الكميات المعروضة من السكر على البطاقات التموينية بأى محافظة من محافظات الجمهورية، مُوضحةً انتظام ضخ كميات وفيرة من السلع بما فيها السكر يومياً بالأسواق وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالى التموين وفروع مشروع جمعيتى، وأن المخزون الاستراتيجي من السكر آمن ويكفي حاجة المستهلكين لمدد كافية، مُشددةً على شن حملات تفتيشية على الأسواق‪.‬

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وفى إطار حرص الدولة على تعزيز الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الأساسية، يتم تطبيق خطة تطوير صناعة السكر، حيث نجحت الدولة المصرية فى تحقيق 75% من الاكتفاء الذاتى من السكر، كما تم توقيع عقد التطوير بين شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتحالف دولى مكون من 4 شركات (سيجمان، بى إم أيه، ماين كابيتال – رونالد بيرجر)، بهدف تطوير وتحديث وإعادة هيكلة شركة السكر ومصانعها لتعظيم الاستفادة من هذه الكيانات الوطنية حتى تتمكن من المنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا.