شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تنفى 4 شائعات أبرزها غياب الإجراءات الوقائية في المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة التربية والتعليم ما تردد من أنباء بشأن غياب الإجراءات الوقائية اللازمة للتصدي للعدوى داخل المدارس، مُشددةً على التزام كافة المدارس بتطبيق الضوابط والإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، والتي تتمثل في ارتداء الكمامة ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي ومنع التكدسات، إلى جانب الالتزام بقواعد النظافة العامة، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة الطلاب‪.

‪ وفي إطار حرص الدولة على حماية الطلاب في ظل أزمة كورونا، يتم تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية في المدارس، والتي تتمثل في التهوية للفصول والمعامل ومنع تجمعات أولياء الأمور، ودخول الطلاب بانتظام، وتطهير الفصول والأسطح المشتركة، فضلاً عن الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي بين الطلاب، حيث يجلس كل طالب في مقعد منفصل، كما يراعى التباعد أثناء عملهم في مجموعات وأثناء الفسحة المدرسية، ويرافق كل معلم طلابه من الطابور إلى الفصل، وينظم دخولهم وجلوسهم، إلى جانب التزام العاملين بارتداء الكمامات، كما سيتم عمل تحليل دوري لبيانات الغياب والحالات المكتشفة، ومتابعة المخالطين للاكتشاف المبكر للحالات والحد من انتقال العدوى، بالإضافة لرفع الوعي لجميع الفئات المشاركة في العملية التعليمية بما فيهم أسر الطلاب.

كما نفت الوزارة فى تقرير رصد الشائعات للحكومة ما تردد من أنباء بشأن تغيير منهج الصف الثالث الثانوية العام للعام الدراسي 2020/2021، مُؤكدةً أنه لا صحة لتغيير منهج الصف الثالث الثانوي العام للعام الدراسي 2020/2021، مُوضحةً أن مناهج الصف الثالث الثانوي المقررة هذا العام كما هي دون أي تغيير أو اختلاف عن العام الدراسي السابق، مناشدةً أولياء الأمور والطلاب عدم الانسياق وراء هذه الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية‪.

وفي السياق ذاته، فإن نظام التشعيب بالثانوية العام مازال قائماً هذا العام 2020/2021، وسيكون "أدبي، علمي علوم، وعلمي رياضة"، كما أن الامتحان سيكون إلكترونياً، ويتم تصحيحه أيضًا بصورة إلكترونية باستخدام النظام الجديد، حيث سيتم تصميم 4 نماذج امتحان مختلفة عن طريق إنشاء بنوك أسئلة لتقديم نماذج امتحانات مختلفة بنفس درجة الصعوبة للسيطرة على الغش، كما سيتم إتاحة فرصة امتحان إضافية للطلاب على أن يتم احتساب المجموع الأعلى (امتحان في شهر يونيو وفرصة أخرى للتحسين في شهر أغسطس)‪.

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ونفت أيضا ما تردد من أنباء بشأن إلغاء الامتحانات بجميع صفوف النقل خلال العام الدراسي الجديد، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء الامتحانات بجميع صفوف النقل خلال العام الدراسي الجديد، مُوضحةً أن الامتحانات ستعقد بنظام التقييم فقط للصفوف من‪ KG1 حتى الصف الثالث الابتدائي، أما بالنسبة للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثانوي العام، فإن الامتحانات ستعقد في مواعيدها المحددة وفقاً للخريطة الزمنية دون أي تغيير، مُشددةً على الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية في ظل جائحة كورونا‪.

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ونفت الوزارة ما تردد من أنباء بشأن إلغاء القصة من مقرر اللغة العربية بكافة المراحل التعليمية، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء القصة من مقرر اللغة العربية بكافة المراحل التعليمية، مشيرةً إلى أن الهدف من تدريس القصة هو إكساب الطلاب المهارات اللغوية والفكرية التي تساعدهم في كتابة الموضوعات المختلفة، مُحذرةً من الانسياق وراء تلك الشائعات التي تستهدف تضليل الطلاب وأولياء الأمور وإفساد العملية التعليمية.