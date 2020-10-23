فيديو.. تعرف على إنجازات مبادرة السيسى لدعم صحة المرأة المصرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذى يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، وon، وتقدمه الإعلامية جومانا ماهر، تقريرا تليفزيونيًا بعنوان "إنجازات مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية".
وذكر التقرير أن من أهداف مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم صحة المرأة المصرية ضمن حملة "100 مليون صحة"، تقديم خدمة الكشف المبكر عن أورام الثدى والتوعية بأهمية الفحص الدورى ونشر الوعى الصحى وتعزيز تواصل السيدات بوحدات الرعاية الأساسية، والاهتمام برعاية صحة المرأة بالكشف عن الأمراض غير السارية والصحة الإنجابية للسيدات، وتقديم العلاج بأحدث بروتوكولات العلاج بالمجان لسيدات مصر.
وتستهدف المبادرة ما يقرب من 31 سيدة، وجرى فحص نحو 8.5 مليون امرأة حتى 20 أكتوبر 2020 موزعة على محافظات الجمهورية، ويجرى تقديم الفحص للسيدات المترددات خلال الزياة الدورية للمتابعة والزيارة العارضة ليصل إلى إجمالي التردد إلى نحو 9.3 ملايين زيارة.
وبعد عملية الفحص جرى اتخاذ بعض الإجراءات مثل عمل أشعة لأكثر من 95 ألف امرأة، وسحب عينة وعمل تحليل باثولوجي لـ4555 امرأة، واكتشاف 1973 حالة سرطان ثدى، وبداية علاج 1650 حالة.
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