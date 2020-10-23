شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تفند شائعة إيقاف الإجراءات الرقابية على شحنات القمح المستوردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة الزراعة فى تقرير رصد الشائعات للحكومة ما تردد من أنباء بشأن تحديد الحكومة 5 أيام أسبوعياً لرى الأراضى الزراعية، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحديد أيام الرى للأراضى الزراعية، مُوضحةً انتظام عملية رى الأراضى الزراعية طوال فترة الموسم الزراعى، مُشيرةً على تطبيق استراتيجية لتحويل الرى بالغمر إلى الرى الحديث، وذلك تماشياً مع استراتيجية الدولة لترشيد استهلاك المياه وزيادة إنتاجية الأراضى الزراعية.

كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء بشأن إيقاف الإجراءات الرقابية على شحنات القمح المستوردة من الخارج، مُؤكدةً أنه لا صحة لإيقاف الإجراءات الرقابية على شحنات القمح المستوردة من الخارج، مُوضحةً أن جميع شحنات القمح المستوردة تخضع لعمليات الفحص والرقابة من قبل إدارة الحجر الزراعى المصرى، للتأكد من مدى مُطابقتها لكل المواصفات القياسية العالمية، وذلك حرصاً على سلامة المحاصيل الزراعية المُستوردة وصحة المواطنين.