شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تؤكد تعرف الطبيبة المصرية المعتدى عليها بالكويت على المتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية بالكويت، بمتابعة الحالة الصحية للطبيبة المصرية "ل. ر"، والتى تعرضت لحادثة اعتداء عليها بالسب والضرب من أحد المواطنين الكويتيين، وذلك بمقر عملها بمستوصف مبارك الكبير الشرقى بالكويت، حيث أطمئن على حالتها الصحية وتابع سير التحقيقات، وذلك بتكليف من وزير القوى العاملة محمد سعفان.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، إن الوزير تلقى تقريرا عاجلا عبر الملحق العمالى أحمد إبراهيم رئيس مكتب التمثيل العمالى بالكويت، أشار فيه إلى أنه تابع سير التحقيقات، حيث تم استدعاء الطبيبة للتعرف على صورة الجانى بمخفر الرقة.

ووجهها المكتب بضرورة الامتثال لهذا الاستدعاء حفاظا على حقوقها القانونية، وبالفعل امتثلت الطبيبة للاستدعاء وتعرفت على صورة الجانى المختفى حاليا هربا، وأكد الملحق العمالى أن الطبيبة تتماثل للشفاء وأنها مستمرة فى عملها رغم الاصابات، ورد على ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعى من وجود قطع فى اللسان، كشفت الطبيبة عن أنه جرح نتيجة ارتطام أسنانها بلسانها مع نزيف عندما قام الجانى بدفعها وليس قطع لجزء من اللسان كما يتصور البعض.

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وجددت الطبيبة شكرها العميق لوزير القوى العاملة على الاطمئنان عليها تليفونيا، وبزيارة مكتب التمثيل العمالى المستمرة لها ، معربة عن سعادتها الكبيرة بهذه المكالمة ، واهتمام الدولة ممثلة فى وزارة القوى العاملة، والسفارة والقنصلية المصرية بالكويت، فضلا عن الكويتيين ، مؤكدة أن هذا الاهتمام جعل رأسها مرفوعة وكرامتها محفوظة.

يذكر أن الطبيبة، التى تعمل طبيبة أسرة بمستوصف مبارك الكبير الشرقى منذ 2010 ،قد تعرضت لحادثة اعتداء بالسب والضرب من أحد المواطنين الكويتيين ويدعى فهاد فالح عبدالله العجمى ، وأنه وفقا لسجلات المستوصف المدون بها كافة بيانات الحادثة ، تكشف عن أنه فى أثناء الكشف على أذنه المواطن الكويتى بمستوصف الرقة محل دوامها يوم الجمعة الماضية -أيام العطلات الأسبوعية- حيث احتجزها بغرفة الكشف الخالية من الكاميرات وانهال عليها بالضرب والسب وإصابتها بكدمات ، ونتج عن ذلك جرح باللسان نتيجة ارتطام الأسنان باللسان، ولم تتمكن من طلب الأمن فاستغاثت صارخة بزملائها الذين حضروا وشاهدوا المعتدى مستمر فى ضربها بحضورهم، وعندما حاولوا أن يوقفوه قام بسبهم وانصرف.

وإن الطبيبة بعد ذلك قامت بالاتصال بزوجها وانتقلا إلى مخفر الرقة بعد أن حصلا على تقرير طبى من مستشفى عيدان بالإصابات، وتم تحرير محضر برقم 159/2020 الرقة وسجلت القضية جنحة حملت مسمى اعتداء بالضرب على موظف عام فى أثناء تأدية مهامه، وأحيلت القضية إلى الإدارة العامة للتحقيقات.