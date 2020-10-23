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استعدادات أمنية مكثفة باستاد القاهرة لتأمين لقاء الأهلى والوداد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت الجهات المعنية استعدادتها لتأمين المباراة المرتقبة بين الأهلي والوداد المغربي في البطولة الأفريقية اليوم الجمعة بإستاد القاهرة، من خلال تأمين الفريقين بالملعب وتأمين طاقم التحكيم، والخروج بالمباراة بمشهد حضاري يليق بسمعة المصرية، وعقد الاجتماع الفني الخاص بمباراة اللأهلي والوداد المغربي ظهر أمس الخميس، بمقر النادى بالجزيرة، فى حضور ممثلي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، ومثل الأهلي فى الاجتماع سمير عدلي، المدير الإداري، وعمرو محب مترجم الفريق، والطاقم الإداري وممثل عن الشركة الافريقية للأمن والحراسة الرائدة في تأمين الأحداث ، وتم الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بمباراة الفريقين المقرر إقامتها مساء غدٍ الجمعة، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

 

وتقرر فى الاجتماع أن يخوض الأهلي المباراة بزيه التقليدى، المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، بينما يرتدى فريق الوداد القميص الأزرق والشورت الأزرق والجورب الأزرق.

 

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وشهد الاجتماع الاتفاق على الجوانب التنظيمية المتعلقة بموعد وصول الفريقين إلى استاد القاهرة، الذى يستضيف اللقاء ومواعيد الإحماء، وتنظيم دخول بعثتي الفريقين، وفقًا للإجراءات التي أقرها «كاف» للمباراة.

 

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الوداد بهدفين دون مقابل في مباراة الذهاب، التي أقيمت بينهما مساء السبت الماضي على استاد محمد الخامس بمدينة كازابلانكا.

 

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