شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 833 جنيهاً للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة بقيمة 3 جنيهات، وذلك على خلفية هبوط أوقية الذهب عالمياً من 1910 دولار إلى 1906 دولار، وسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعاً في مصر 833 جنيها للجرام.

أسعار الذهب ...

عيار 18 : 714 جنيها

عيار 21 : 833 جنيها

عيار 24 : 952 جنيها

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الجنيه الذهب : 6664 جنيها

السعر العالمي : 1906 دولار

وكشفت شعبة المعادن الثمينة، أن الذهب المدموغ فى مصر تراجع خلال عام 2020 بنسبة 30%، بسبب فيروس كورونا، وتراجع نسب المبيعات بصورة ملحوظة منذ بداية العام، وأن كافة المشغولات الذهبية المتداولة فى مصر مدموغة، وغير مسموح بتداول أى جرام ذهب دون دمغة.

وأضافت أن دمغ الذهب يعتبر حماية للمستهلك النهائى، ومن يشترى ذهب غير مدموغ يتعرض لمخاطر النصب، والعيار الأكثر مبيعا هو 21 وذلك نظرا لتعدد تشكيلاته، منتشر فى كافة محافظات الجمهورية، و99 % من الذهب المتداول من عيار 21.

وأكدت أن عدد كبير من المصريين توجه لشراء الذهب عقب خفض سعر الفائدة مؤخرا، ولكن الشراء الآن هو لشراء السبائك، والتى شهدت ارتفاع فى مبيعاتها أكثر من 50 % قياسا على العام الماضى، وشركات كثيرة خصصت خطوط إنتاج كاملة لإنتاج السبائك.

وأشارت إلى أن سعر أوقية الذهب لا يستقر أبدا لمدة طويلة، ولا يمكن التوقع بسقف محدد لارتفاع الأسعار، وحتى الآن لم يصل العالم لعلاج فيروس كورونا، وهذا ينذر بارتفاع الذهب، إضافة إلى أن عودة الدول للإغلاق مرة أخرى سيجعل من الذهب ملاذ آمن لفترة أطول، ولا يمكن التوقع بوضع الارتفاعات فى الأسعار خلال الفترة المقبلة.