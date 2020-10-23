شكرا لقرائتكم خبر عن 1.6 مليار جنيه استثمارات المرحلة الأولى للتغذية الكهربائية لشبه جزيرة سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتوقيع عقود بقيمة 1.6 مليار جنيه لتنفيذ المرحلة الاولي للتغذية الكهربائية لشبه جزيرة سيناء في إطار احتفالات الدولة بانتصارات أكتوبر المجيدة وتماشياً مع توجيهات القيادة السياسية للدولة والرؤية الشاملة لاستكمال البنية التحتية لتنمية وتعمير شبه جزيرة سيناء لتحقيق التنمية الشاملة وحماية الأمن القومى المصرى وتنفيذ العديد من التوسعات العمرانية والزراعية ومحطات تحلية مياه البحر لتخدم في المقام الاول مواطنو شبه جزيرة سيناء ومنها ربط عدة مناطق في محافظة شمال شبه جزيرة سيناء بالشبكة الكهربائية الموحدة مع إمكانية رفع القدرة المطلوبة لتغذية مدينة العريش ورفع كفاءة محطة الوحشى.

وتتضمن الاتفاقيات تنفيذ إنشاء محطة محولات المساعيد جهد 220/66/22 كيلو فولت، وانشاء عقد إنشاء محطة محولات المساعيد جهد 220/66/22 ك.ف سعة (2×175+2×40 م.ف.أ) من النوع المعزول بالغازل GIS شاملة المحولات بقيمة قدرها ما يعادل (396.52 مليون جنيه مصري) وبمدة تنفيذ قدرها 14 شهراً من تاريخ استلام الموقع، عقد تنفيذ إنشاء محطة محولات الشيخ زويد جهد 66/22 كيلو فولت وعقد إنشاء محطة محولات الشيخ زويد جهد 66/22 كيلو فولت من النوع المعزول بالغازل GIS شاملة المحولات بقيمة قدرها ما يعادل (225 مليون جنيه مصري) وبمدة تنفيذ قدرها 12 شهراً من تاريخ استلام الموقع.

ولفتت الشركة الى أنه يجري أيضاً التعاقد لتنفيذ مشروع ربط محطة المساعيد جهد 220 ك.ف بمحطة الشيخ زويد من خلال كابلات أرضية جهد 66 ك.ف وبطول 43 كم وبتكلفة استثمارية تبلغ حوالى مليار جنيه مصري وبذلك تكون إجمالي الاستثمارات للمرحلة الأولى للتغذية الكهربائية المطلوبة لشبه جزيرة سيناء حوالى 1.640 مليار جنيه يتم تمويلها من الخطة الاستراتيجية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة .