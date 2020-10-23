شكرا لقرائتكم خبر عن «استصدار تراخيص بناء جديدة للعقارات حتى 4 أدوار؟».. الحكومة توضح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن استصدار تراخيص بناء جديدة للعقارات حتى 4 أدوار.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء- في تقرير توضيح الحقائق- أنه قام بالتواصل مع وزارة التنمية المحلية، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لاستصدار أي تراخيص بناء جديدة للعقارات حتى 4 أدوار، وشددت على استمرار قرار وقف إصدار أي تراخيص بناء جديدة في المناطق غير المصرح لها بالبناء، لحين الانتهاء من وضع الاشتراطات البنائية الجديدة، موضحة أنه تم السماح فقط باستئناف أعمال البناء لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء قبل وقف تراخيص البناء، وذلك بهدف مواجهة ظاهرة البناء العشوائي.

وفي سياق متصل، بلغ عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء التي تقدم بها المواطنون بمختلف محافظات الجمهورية حتى الآن مليونا و965 ألفا و519 طلب تصالح، في حين تستمر المحافظات في تلقي طلبات التصالح حتى نهاية أكتوبر الجاري، مع تقديم تيسيرات بمختلف المحافظات، لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقا للقانون، حيث يتم استلام كافة طلبات التصالح في مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات، بعد سداد رسوم الفحص وجدية التصالح المقررة قانونا، وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كل الإجراءات الصادرة لحين البت في طلب التصالح وفقا للقانون.

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.