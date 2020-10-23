شكرا لقرائتكم خبر عن 41 مرشحاً يتنافسون على 3 مقاعد في الخانكة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يغلب على الصراع الانتخابي في الدائرة الخامسة بالقليوبية ومقرها مركز الخانكة والتي تضم «الخانكه الخصوص والعبور» المخصص لها 3 مقاعد في التقسيم الجديد لمجلس النواب العصبيات والقبلية والتي كان لها الغلبة في ترجيح كفة الفائزين في الاستحقاقات الانتخابية السابقة حيث كان لها 4 مقاعد في انتخابات 2015.

ويتنافس 41 مرشحا على الـ 3 مقاعد بينهم نائبين حاليين هما محمد مدينه عن الوفد الجديد ورضوان الزياتى والذى يخوض هذه المره مستقلا و5 مرشحين حزبيين اخرين عن مستقبل وطن ويمثله كمال الدين ابو دنيا والشعب الجمهوري ويمثله محمد الطوخى وحماة الوطن ويمثله كلا من ياسر بركات واشرف محمود ووعن حزب المصريين الاحرار المرشح محمد نصر عبدالرازق والباقي مستقلين.

وتشهد المنافسة في الدائرة وجود سديتين مستقلتين وهما سوزان سيد حسن بالتربية والتعليم والدكتورة إيمان عبدالعزيز والتي سبق وان خاضت اىنتخابات 2015.

ويخوض السباق أيضا الدكتور محمد حرزالله امام وخطيب مسجد الامام الحسين السابق مستقلا ويعتمد على مشايخ واصحاب الطرق الصوفيه وعدد كبير من مريديه ومن بين المرشحين ايضا رمضان الزينى النائب الاسبق للدائرة ويخوض مستقلا معتمدا على عائلته الكبيرة.

وتشهد الدائرة دخول مجموعة من الوجوه الجديدة الذين يخوضون السباق مستقلين من بينهم إسكندر سمير إسكندر وأحمد جمعة محمود وهشام نبيل فودة وتامر حفنى السيد منسى وأحمد محمد إبراهيم وحميدو رشدى ياسين ومحمد شحته فوزى مختار أبوتريكة ويعتمد المستقلين على العصبيات العائليه والقبليه وعلاقات النسب والجوار بينهم وبين العديد من العائلات في قرى الخانكه والخصوص والعبور.

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