شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء» تنفي إسناد تحصيل الفواتير لشركة خاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى مصدر بوزارة الكهرباء الأخبار التي تم تداولها حول إسناد تحصيل فواتير الكهرباء لإحدى الشركات الخاصة، لافتة إلى أن عملية تحصيل الفواتير يقوم بها العاملون بشركات التوزيع بشكل جيد، بالإضافة إلى أنه توجد طرق كثيرة يمكن للمواطنين تسديد الفواتير من خلالها.

وأضاف المصدر أن الاجتماع الذي تم عقده من عدة أيام داخل الوزارة، وحضره الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس أسامة عسران نائب الوزير ومسؤولو شركة شعاع، تناول المشاكل في عملية قراءة العدادات والمشاكل التي توجه تطبيق البرنامج الموحد للقراءات.

كانت وزارة الكهرباء أعلنت طرق سداد الفواتير إلكترونيا وهي من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة مصر (www.eehc.gov.eg) لجميع فواتير شركات التوزيع (استعلام - دفع فواتير) كما يوجد 60 ألف نقطة تحصيل فواتير عن طريق منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية وهي مكاتب البريد - مصاري - Bee - أمان - وقتي - تمام - سداد - ممكن – ضامن – البنك الزراعي وكذلك من خلال خدمة فوري المنتشرة في 120 ألف نقطة تحصيل فواتير على مستوى الجمهورية لشركة فوري.

كما يمكن سداد فاتورة الكهرباء من خلال 12 محفظة بنكية تقبل سداد الفواتير وهى: (البنك الأهلي - بنك مصر – بنك الإسكندرية – بنك CIB – بنك Blom – بنك Credit Agricol – بنك أبو ظبي الامارتي – بنك عودة – بنك الإسكان والتعمير – بنك QNB – بنك قناة السويس – بنك NBK) عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول للبنك التابع له من خلال (App Store - Play Store وكذلك مَحافظ شركات المحمول عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول الخاص لكل شركة على App Store -Play Store و تطبيق My Fawry علي الهاتف المحمول (App Store -Play Store) و10 آلاف ماكينة صراف ATM موزعة على مستوى الجمهورية.