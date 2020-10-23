شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفي صحة زيادة أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن زيادة أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، اليوم الجمعة، أنه قام بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لزيادة أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات جديدة في هذا الشأن، وأوضحت استمرار العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء، الصادر في إبريل الماضي، بتخفيض سعر الكيلووات/ ساعة للقطاع الصناعي بواقع 10 قروش، وتثبيت العمل به لمدة 5 سنوات، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم القطاعات المتضررة جراء أزمة فيروس كورونا.

ووفقًا لهذا القرار، فإن الموازنة العامة للدولة ستتحمل قيمة تخفيض سعر الكيلووات/ ساعة للقطاع الصناعي، والمُقدَّرة بنحو 22 مليار جنيه، دعمًا للقطاع الصناعي خلال السنوات الخمس القادمة، بعد تثبيت سعر الكهرباء للقطاع الصناعي.

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى فنية أو تجارية متعلقة ‏بخدمات الكهرباء يُرجى الاتصال على الخط الساخن (121).