شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيز 245 مدرسة لانتخابات «النواب» في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، الانتهاء من تجهيز 245 مدرسة موزعة على الإدارات التعليمية الثمانية، لتخصيصها كمقار لاستقبال الناخبين للتصويت في انتخابات مجلس النواب 2020، والتي تجرى يومي السبت والأحد، ضمن محافظات المرحلة الأولى.

وأوضح «الديب» في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أنه يجري اليوم الجمعة تسليم اللجان إلى الأمن بعد الانتهاء من تجهيزها على أعلى مستوى، تمهيدا لبدء استقبال الناخبين بدءا من صباح غدا السبت، موضحاً أنه تم توفير كشافات طوارئ تحسبا لأي طارئ وتوفير مقاعد للناخبين، فضلاً عن تدبير كراسى طبية متحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ووضع علامات تباعد أمام اللجان وساحات الانتظار اتساقا مع خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا وتنفيذ الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من ارتداء الأقنعة الطبية «كمامات» وتباعد اجتماعي ومسافة أمان بين الناخبين.

ولفت إلى أنه تم تسيير لجان فرعية على مستوى الادارات الفرعية الثمانية، لرصد أي متطلبات جديدة قبل تسليم اللجان إلى الامن، والعمل على حلها على الفور ان وجدت، فضلاً عن تشكيل 8 غرف عمليات فرعية بالإدارات وربطها بالغرفة المركزية الموجودة بمقر المديرية، كما تم توفير كميات كافية من المطهرات والمعطرات داخل اللجان للخروج بالعرس الانتخابي والاستحقاق الدستوري على ما يرام.

وعن طلاب المدارس التي تم تخصيصها مقار انتخابية قال «الديب»، إنه تم منحهم إجازة على مدار يومي الانتخابات.

يشار إلى أن إجمالي عدد الناخبين في الإسكنردية، يبلغ ٤ مليون و٦٧ ألف و٩٠١ ناخب، فيما تضم المحافظة٦ لجان عامة، و٣٦٣ مركز ومقر انتخابي، و‏ ١١٦٠ لجنة فرعية.

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