شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مسائية لرفع الإشغالات من ميادين وشوارع كفر شكر بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت إدارتى الاشغالات والمرافق بمجلس مدينة كفر شكر بالتنسيق مع مركز الشرطة، حملة مسائية مشاء أمس الخميس، لرفع كافة الاشغالات المتواجدة بميدان المدينة وشارع جمال عبدالناصر وكذالك الكوبرى ومدخل المدينة، تنفيذا لتعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية في الارتقاء بكافة الخدمات والمرافق وتحرير الشوارع من الاشغالات لخدمة وراحة المواطنين.

قال اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر، إنه تم رفع الاشغالات من شارع عبدالمنعم رياض وكل المخالفات الخارجة على حدود التنظيم لراحة وخدمة المواطنين.

وأضاف رئيس المدينة أن الحملة هدفها الحفاظ الطريق العام دون معوقات مشددا على إستمرار كافة الجهود لمواجهة كافة أساليب المخالفات والتعدى على الطرق والشوارع سواء بالافتراش أو الاشغالات.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن الشوارع والطرق ملك للجميع ولايجب التعدى عليها بالاشغالات لعدم احداث تكدث مرورى وزحام حفاظا على حقوق المواطنين في تحركاتهم والتسهيل عليهم لشعورهم بالرضا التام.

حملة مسائيه لرفع الاشغالات فى كفر شكر