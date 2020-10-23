شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف» تفتتح 25 مسجدًا اليوم بـ6 محافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة 25 مسجدًا، في 6 محافظات، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر 409 مساجد، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله

وقالت وزارة الأوقاف، إن المساجد المقرر افتتاحها اليوم هي:

أولا: مديرية أوقاف دمياط

أم الرضا الجديد – كفر البطيخ الحلمية عزبة عبد اللطيف – الركابية – كفر البطيخ الشيخ شطا - شطا الشباب - كفر سعد البلد البحر بالوسطاني – كفر سعد الكبير - عزبة الصعيدي - الشعراء الروضة - طريق المحور قباء - الإسماعيلية - كفر سعد البخاري - دمياط الجديدة - ح3 - مج 13 - كفر البطيخ الروضة الشريفة - آخر ش المحجوب - دمياط الجديدة - كفر البطيخ اليسر - دمياط الجديدة - ح2 - مج 2 - كفر البطيخ ابن القيم - دمياط الجديدة - كفر البطيخ البراق - دار مصر 2 - دمياط الجديدة - كفر البطيخ الإحسان - منطقة المستثمرين 28 - دمياط الجديدة - كفر البطيخ الرحمة المقابر - المنطقة الصناعية - دمياط الجديدة - كفر البطيخ البر - دمياط الجديدة - ح3 - مج 14 - كفر البطيخ التقوى - كفر العرب - فارسكور نور الإسلام - السرو - الزرقا

ثانيًا: مديرية أوقاف الوادي الجديد

القشلاق البحري – الخارجة الاستقامة - الخارجة

ثالثًا: مديرية أوقاف سوهاج

الكبير – بني هلال – المراغة آل خبزة – سلامون - طما

رابعًا: مديرية أوقاف مرسى مطروح

الصحابة – براني

خامسًا مديرية أوقاف بني سويف

Advertisements

الشيخ الديناري بقرية قاي – مركز اهناسيا

سادسا: مديرية أوقاف الغربية

عزبة مناعة – قرية طرينه