شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تقرر مد فترة الالتحاق بالدراسات العليا حتى 29 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة مد فترة الالتحاق للطلاب الجدد والالتحاق بالدراسات العليا "دبلوم، ماجستير، دكتوراه" لجميع كليات ومعاهد الجامعة بالبرامج التقليدية والبرامج الجديدة والمهنية حتى 29 أكتوبر الجارى جاء ذلك نظراً لتأخر اعتماد بعض نتائج الدراسات العليا بمراحلها الثلاث وحرصًا على مصلحة الدارسين.

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وأشارت الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أنه سوف يتم القبول وفقًا للوائح الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة، والمعتمدة بقرار المجلس الأعلى للجامعات.

وأضافت نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا ، أن الدراسة هذا العام سوف تكون بنظام التعليم الهجين والذى يشمل كلا من حضور الدارسين الفعلى للكليات وكذلك نظام التعليم عن بعد Online ، لكى يتمكن الدارس من الحصول على الجانب المعرفى وبعض المهارات.