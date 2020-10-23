شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة ترصد 13 شائعة انتشرت فى أسبوع.. فيديو وإنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى تقريره الأسبوعى لرصد الشائعات، 13 شائعة تم تداولها وانتشارها فى أسبوع وعلى الفور تم التواصل مع الوزارات والجهات المعنية لتوضيح حقيقة هذه الشائعات .

وتضمنت الشائعات تأثر حركة الملاحة بقناة السويس بزعم اتخاذ حركة التجارة مساراً برياً بديلا ورفع الحكومة سن المعاش للعاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 65 عاماً خلال العام المالي الحالي، وحذف مستحقي معاش تكافل وكرامة من البطاقات التموينية وزيادة أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي‪ واستصدار تراخيص بناء جديدة للعقارات حتى 4 أدوار.

وشملت الشائعات أيضا تحديد الحكومة 5 أيام أسبوعياً لري الأراضي الزراعية وإطلاق روابط إلكترونية جديدة للاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة وإيقاف الإجراءات الرقابية على شحنات القمح المستوردة من الخارج ونقص الكميات المعروضة من السكر على البطاقات التموينية وغياب الإجراءات الوقائية اللازمة للتصدي للعدوى داخل المدارس‪ وتغيير منهج الصف الثالث الثانوي العام للعام الدراسي 2020/2021 وإلغاء الامتحانات بجميع صفوف النقل خلال العام الدراسي الجديد وإلغاء القصة من مقرر اللغة العربية بكافة المراحل التعليمية.

















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